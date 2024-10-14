逼車猴「亮槍恐嚇」2車一路包夾　他報警竟被告知：不要上傳影片

記者柯沛辰／綜合報導

雲林一名網友日前開車行經台78線時，遇到恐怖駕駛逼車、亮槍恐嚇，還被兩車一路包夾到下交流道，不料報警求助，警方沒對違規車輛扣牌，只對最輕微的違規開單，還要求他不要把影片上傳到網路上，讓他氣得公布行車紀錄器，痛批雲林警方無作為。

影片中可見，一輛白色轎車疑似不滿被原PO超車，不久後加速切入到原PO前方，隨後放慢速度逼車。期間，原PO一度想切到內側車道離開，但眼見白車伺機而動，後方又有一輛同夥的紅色轎車包夾，他不願上演危險追逐，因此默默切回原先車道並放慢車速。

▲原PO痛訴，白車駕駛亮槍恐嚇，但雲林警方事後毫無作為，還叫他別上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout）

不過，白車駕駛仍不甘心，途中竟搖下車窗亮槍示威，還和後方紅車一路包夾，直到原PO開下褒忠／元長交流道才罷休。原PO痛訴，他在被包夾期間就曾打電話報案，並檢舉多項違規，但事後雲林警方只開罰最輕微的違規，連對方牌照都沒扣，「還叫我不要上傳（影片），超不爽。」

事後，原PO將影片投稿到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，許多網友看完都直呼太扯「惡意逼車就已經夠扯了，還亮槍威脅」、「猴子因被超車感到不尊重而自尊心受創，進而逼車猴叫」、「放上網路，辦案效率才會高」、「原來雲林警局的查案方式是叫被害人不要上傳影片，不是去問嫌犯為什麼有槍」、「車牌都跟你說明一切了，但極大可能是假牌」。

還有當地網友說，「雲林日常」、「我在雲林讀四年書，那裡當地黑道真的很多沒在騙，勸任何讀雲科的同學要買行車紀錄器」、「雲林嘉義黑道跟地方勢力（漁業、林產）都超兇der」、「雲林這邊根本從地方政府到鄉長村長都是有關係的，以前被開車撞飛，報案後員警也叫我不要告」、「車牌都跟你說明一切了，但極大可能是假牌」。

▼原PO指出，他被紅白2車一路包夾到下交流道。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout，下同）