港女喊老公暈船！彰化翁幫寄SIM卡遭攔阻　險淪詐騙幫凶

▲彰化阿公談黃昏網戀險遭詐騙。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化市1名高齡85歲阿公，今年5月間在網路認識一名自稱住香港的「袁倩」美魔女，柔情攻勢下以為遇到黃昏戀，女子要求他到超商寄送SIM卡供她來台使用，還跟他說這是「我倆的秘密，不要告訴別人」，但地址卻是寄到「台中市的后里」，阿公滿頭霧水詢問店員這才露餡，阿公還差點淪落詐騙人頭戶。

彰化警分局表示，該名阿公日前到彰化市某家超商寄送包裹，因為不諳操作而向店員求助。店員發現包裹內含SIM卡，察覺有異，便通報警方處理。

當警方抵達後，阿公坦承，他在LINE上認識了一名名叫「袁倩」的女子，對方自稱住在香港，並親暱稱他「老公」，且深得信任。袁女表示她即將返台，急需一張台灣SIM卡，要求老翁寄送。並特意發送了寄件編號和QRCODE，要求老翁到超商掃描後直接列印寄件單，再將包裹寄出。

阿公不解，包裹是寄至台中市的后里，而收件人是一位男性，袁女還特別叮囑他，不要告知店員包裹內容物為SIM卡，聲稱這是「我倆人的秘密，不要告訴別人喔」。

警方表示，這是詐騙集團常用的「假交友」手法，尤其是寄送SIM卡的背後隱藏巨大風險。這些SIM卡一旦寄出，詐騙集團可能利用它開設詐騙門號，進行不法交易和詐騙行為。不僅會被電信公司追討高額話費，還可能因協助詐欺犯罪而面臨刑事追訴。在警方的解釋與勸導下，老翁終於清醒過來，打消了寄送SIM卡的念頭，並深深感謝警方和超商店員的即時阻止。

警方再次呼籲，詐騙手法層出不窮，尤其是透過情感詐騙引誘受害者寄送SIM卡等個人財物，背後隱藏的風險不容小覷。民眾若接到不明人士要求寄送財物、SIM卡、金融存簿、提款卡等敏感物品，務必保持高度警覺，切勿輕信。遇到疑似詐騙情況，應立即撥打165反詐騙專線或向警方求助。