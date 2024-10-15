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快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠（右一）。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部今（15日）公布懲處，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。

國防部表示，針對臧幼俠涉違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸關係條例)」規定乙案，國防部提出兩點說明：第一、國防部係依據上開條例第9條之3及第91條規定，以原服務機關立場辦理全案，經多方查證及約詢當事人核實案情，並於10月9日會同國安局、內政部、法務部、陸委會等相關機關單位召開審查會。

國防部強調，就案情、當事人陳述及委員相關意見充分討論後，臧員因出席大陸地區政治性機關(構)、團體所舉辦之活動而有妨害國家尊嚴之行為，確已違反兩岸關係條例第9條之3規定，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。

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黃復興黨部兩岸關係條例國防部退役少將香港活動國民黨

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