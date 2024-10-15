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恐怖女友以指控性侵讓男友淪禁臠　他遭凌虐爆瘦28公斤

男子瓊斯透露曾遭前女友嚴重施暴，不僅對他拳打腳踢，甚至限制行動。（示意圖，photoAC）

▲男子瓊斯透露曾遭前女友嚴重施暴，不僅對他拳打腳踢，甚至限制行動。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

顛覆傳統觀念，男性也可能成為家庭暴力的受害者。國外一名男子長期遭受前女友的暴力對待，從拳打腳踢到限制如廁自由，身心飽受摧殘。幸好家人給予支持，他才鼓起勇氣揭露這段黑暗經歷。

根據《BBC》報導，人類倡議組織的調查顯示，男性成為家庭暴力受害者的比例高達15%至17%，遠超出一般人的認知。探員沃德（Sophie Ward）打破了大眾對家庭暴力的刻板印象，她指出，男性也可能成為控制與脅迫的受害者，這種情況並非罕見。

被害男子瓊斯（Gareth Jones）控訴，他與41歲的里格比（Sarah Rigby）在2021年7月透過網路相識，卻陷入長達9個月的噩夢。里格比對他施以暴力，拳打腳踢，並限制其行動自由，強迫他睡在地板上、禁止使用廁所和洗澡。瓊斯還透露，他在這段關係中被完全孤立，與親友斷絕聯繫，並喪失財務自主權，損失高達168萬元。

瓊斯指出，前女友以極端的飲食控制手段，讓他體重在短短兩個月內驟減28公斤。此外，前女友還不斷地恐嚇他，若敢跟其他人告狀遭她虐待，就會告他性侵。

瓊斯痛苦地回憶，對方總是威脅他，只要他不聽她的話，就會被趕到地板上睡覺，連被子都不准蓋。更過分的是，她不讓他洗澡、刮鬍子，甚至連上廁所都不行。就連手機裡的訊息也被她嚴密監控，只要他傳訊息給媽媽就會立刻被她刪除。甚至有次因拒絕買名牌包取悅對方，也遭對方扯破毛衣，狠抓手臂留下血痕。

瓊斯坦言直到媽媽在自己面前崩潰大哭才真正覺醒，長期的虐待嚴重地摧毀他的自信，最後他求助人類倡議組織幫忙，而施暴的前女友里格比最終也受到法律的制裁，被判處20個月有期徒刑，緩刑2年。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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