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柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑被記「200」近日可能到案

威京集團主席沈慶京（圖）遭收押後不僅否認行賄柯文哲，更行使緘默權拒不應答。

▲威京集團主席沈慶京遭收押後不僅否認行賄柯文哲，更行使緘默權拒不應答。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉及調查局組成的調查小組，正針對沈慶京的行賄款是否在民眾黨政治獻金專戶、木可公司、新故鄉協會及眾望基金會間流動洗錢，逐一查證，除約談民眾黨祕書長周榆修等人，隨柯文哲的貼身帳房許芷瑜浮上檯面，將陸續再約談與橘子經手款項，及隨身碟記載有關的企業及政界人士。

至14日，至少已有10名政商大咖遭北檢約談，要逐步釐清總統大選期間未報帳的政治獻金金主名單及金額，在柯USB隨身碟名單中，被記載「500」的東森集團總裁王令麟、被記載「300」的博奕教父陳盈助等人，都已出庭證稱有捐錢，另被記載「200」的基隆市長謝國樑，也有可能在近日出庭作證。

本刊調查，謝國樑是因家族長輩2022年聽完柯文哲與高虹安在新竹的演講後，決定要捐款200萬元給民眾黨，跟柯文哲交朋友，透過謝國樑請邱佩琳拿200萬元捐給民眾黨，但民眾黨卻未依規定登錄政治獻金，竟由橘子記錄在隨身碟私帳中，檢廉為避免政治紛擾，選在罷免投票後才會傳謝國樑到案說明。知情人士指出，若違反《政治獻金法》要罰款，謝國樑願意代長輩受罰。

柯文哲USB隨身碟記載的私帳經檢廉一波波約談相關人士，已逐漸勾稽大致輪廓，也更印證「2022/11/1小沈1500沈慶京」指的是收沈1,500萬元。若專為柯處理私帳及陪同密訪最大吹哨者張晉源的橘子能到案，也將加速全案盡快水落石出。


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