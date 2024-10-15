柯文哲急令「貼身帳房」到黨部搬錢　搶先京華城大搜索

▲許芷瑜（左）是柯文哲（右）的貼身帳房，負責管理私帳，8月出境赴日至今未歸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜，遭本刊踢爆在京華城案搜索前已奉柯之命出境赴日本，檢廉提訊在押的被告朱亞虎等人後，案情又浮現新輪廓，相關供詞直指柯的前任心腹蔡壁如涉京華城案。此外，相關事證顯示，柯遭羈押前除了要橘子離境，還曾指示要她去民眾黨部拿錢，顯示柯很可能曾在民眾黨部藏現金。

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案，在檢廉發動搜索前，即要貼身帳房「橘子」許芷瑜出國避風頭，如今更遭掌握柯曾下達重要指示給橘子，除了要她保護好手上的400萬元，還要她到民眾黨部拿錢。

本刊掌握，許芷瑜接獲柯的指示後，隨即在8月27日出境赴日本。同一天，台北市議員應曉薇在台中國際機場搭機赴香港前被帶回，檢廉隨後發動大規模搜索後她被收押。由於橘子在離境前曾替柯文哲收取400萬元現金，也帶走另一只記有內帳等資料的USB隨身碟，錢的流向及民眾黨部是否曾藏有見不得光的現金，都成為檢廉要釐清的疑點。

▲台北市議員應曉薇（右）與許芷瑜同天至機場，應在搭機前被攔下，許則成功赴日。

橘子能獲柯文哲信任，與柯媽何瑞英力保不無關係。知情人士透露，橘子在柯競選連任市長期間，原本只是柯粉後援會系統的志工，柯順利當選後，短暫進入民眾黨工作，後又被安排至一名民眾黨議員的服務處上班。

▲許芷瑜綽號橘子，是柯文哲的遠親及貼身帳房，幫柯處理機密款項。

未料柯媽發現後，一通電話打給柯文哲，直斥他怎麼沒把橘子留在身邊？還對柯強調，橘子跟柯家有親戚關係，「是值得信任的人，不會害你。」柯只好把橘子安插進市府當實習生，待社會局有職缺後，再聘入社會局，實際上卻都待在市長室擔任柯的隨行祕書，之後並一路跟著柯直到卸任市長，才又轉進黨部擔任主席的隨行祕書。

▲許芷瑜出境前，柯文哲曾命她去黨部拿現金，檢廉已於8月30日搜索民眾黨黨部（圖）。

知情人士透露，橘子家境寬裕、並不缺錢，在柯眼中，是少數敢對他說實話的人，不少幕僚常看見她對柯直言不諱，甚至沒大沒小。柯任市長期間，曾有一次在外地的行程結束後，讓橘子跟當時未具市府員工身分、僅是柯粉的黃心緗（現任主席辦公室祕書），一起搭柯的市長座車回台北，導致原本同車的一名市府高層官員必須自己搭高鐵，後來蔡壁如得知此事勃然大怒，認為橘子亂了分寸。

知情人士指出，橘子和柯一樣，都有一個USB隨身碟記錄相關內帳，「應該被她帶出境了。」若檢廉認定橘子是關鍵證人甚至是共犯，但她遲不回台的結果，可能會成為檢察官聲請將柯文哲、沈慶京等人延長羈押的理由。



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