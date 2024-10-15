柯文哲密會「最大吹哨者」直擊　照片揭露貼身帳房多重要

▲柯文哲密會張晉源1小時左右，由許芷瑜（左2）與張晉源緋聞主角A女（左）陪同下樓與隨扈會合。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲的貼身帳房橘子、許芷瑜曾被本刊獨家直擊，橘子曾陪同柯密訪具金融背景的揭弊協會創辦人張晉源，印證柯、許和張晉源的關係非比尋常。

從許芷瑜可單線接受柯指示處理現金之事，即可知她在全案的關鍵地位。本刊去年6月跟拍前永豐金總經理張晉源劈腿3女時，即曾直擊柯在大選忙碌之餘，還專程與張會面，當時陪同柯密訪張晉源與他緋聞對象A女的隨行人員，就是許芷瑜。

▲2023/06/29 18：13柯文哲（左）在隨扈陳文鐘（右）、林傳芳（中）陪同下密訪揭弊協會張晉源。

去年6月29日下午，許芷瑜先到A女位於台北市大安區的住處與張晉源會面，晚間六時許，穿著「KP」T恤的柯文哲，在2名隨扈陪同下抵達，之後他單獨上樓，隨扈則在樓下門口等待。經1小時左右，柯、橘子與A女一同下樓，橘子還向A女揮手道別，再與柯一起離開。

▲06/29 19：07 柯文哲與許芷瑜密會張晉源後，由2隨扈一前一後陪同離去。

約3小時後，具金融背景、與立委黃國昌共同推動《吹哨者保護法》的最大咖吹哨者張晉源也下樓離去，顯示橘子與柯文哲極為密切。由於張晉源具金融背景，雙方談話內容是否觸及木可公關公司、眾望基金會、新故鄉智庫協會資金如何處理？有待檢廉調查釐清。

▲06/29 22：27 張晉源（圖）有最大吹哨者之稱，他與黃國昌成立「揭弊暨吹哨者保護協會」，去年6月與柯文哲及許芷瑜密會後，走出A女住處。

至於陪同柯密會張晉源的許芷瑜，黨內多數人自今年3、4月間就與她失去聯繫，也沒看過她再出現黨部，但橘子的事經本刊披露後，柯營不少人私下都希望她能主動回台釐清案情，否則柯文哲可能被延長羈押，甚至在起訴後被法院裁定續押。

▲立委黃國昌（左）與張晉源（右）成立「揭弊暨吹哨者保護協會」後，加入民眾黨成黨權力核心。

▲最大吹哨者張晉源（左）是永豐金前總經理，去年與A女（右）等3女傳緋聞遭本刊直擊。

京華城弊案中涉嫌收賄的台北市議員應曉薇，從8月29日被裁定羈押禁見後，沈慶京也在隔天、8月30日凌晨被裁定收押，由於李文宗及朱亞虎在9月28日第二波大搜索時才被羈押，檢察官要在短期內偵結全案恐有困難，依《刑事訴訟法》規定，偵查中羈押期限2個月，只能延長羈押1次，意即偵查中被告最多會被羈押4個月。

全案2大關鍵被告，柯文哲日前拒絕被提訊出庭，沈慶京則稱病住院並行使緘默權，拒絕說明案情，日前被提訊更發脾氣與檢方大吵，堅稱京華城容積率合法，否認行賄。不過，檢方查扣京華城土地獲准後，沈慶京為了避免威京集團垮台，態度極可能出現鬆動，加上民眾黨政治獻金、木可公司與柯文哲隨身碟等金流待查，檢察官已有將柯文哲等人聲請延押的準備。

▲許芷瑜（右）去年與柯文哲密會「最大吹哨者」張晉源及其緋聞對象A女後，步出A女住處。

全案收押被告有柯文哲等7人，由於案情彼此牽連相關，檢方會一併偵結，依照最先被收押的應曉薇進入看守所時間起，2個月羈押期將在10月28日屆滿，由於延押要在5天前聲請，也就是檢察官若未在10月24日前提出延押聲請，就必須著手起訴全案，並請求法院接押。

依照偵查實務分析，京華城案的金流複雜，加上柯文哲最信賴的貼身帳房許芷瑜滯留日本未歸，專案小組透過與她交情甚深的警界友人多次勸她回台不成，除了可能在傳喚未到下，改列為被告發布通緝之外，一旦金流未全面完成分析，加上有關鍵人等未到案，司法界研判，如果檢方聲請延押，法院也會裁准，預料全案在跨年前才會偵結起訴，柯恐在監所度過耶誕夜。



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