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蔡壁如捲入京華城案！　沈慶京親信LINE柯文哲：薪水老闆會解決

柯文哲的前心腹蔡壁如（圖）也捲入京華城案，沈慶京曾表達願意付她薪水。

▲柯文哲的前心腹蔡壁如也捲入京華城案，沈慶京曾表達願意付她薪水。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜，遭本刊踢爆在京華城案搜索前已赴日本，檢廉提訊在押的被告朱亞虎等人後，案情又浮現新輪廓，相關供詞直指柯的前任心腹蔡壁如涉京華城案。本刊掌握，沈慶京的心腹朱亞虎供稱，沈慶京曾向柯表達會幫忙處理蔡的薪水，形同用薪水當對價期約行賄。

知情人士透露，2019年民眾黨成立之初，蔡壁如一度包攬創黨事務，後來柯蔡關係發生微妙變化，「關鍵就是錢的問題，也種下後來蔡論文抄襲出包後，柯親自出手逼蔡請辭。」

2020年高雄市長韓國瑜遭罷免期間，蔡一度將戶籍遷到高雄，當時還傳出她有意比照韓的奇兵策略，投入高雄市長選戰，但後來因和柯漸行漸遠，至退出核心圈，她在柯身邊處理私人事務的貼身幕僚角色，便由「柯媽派」的遠親許芷瑜取代。

2020年3月，適逢京華城容積率爭議不斷，鼎越開發董事長朱亞虎與威京集團主席沈慶京，到台北市政府市長室針對京華城容積率保住560%，及爭取樓地板面積12萬平方公尺（容積率678%）等訴求，與柯和時任台北市副市長的彭振聲密會，當時柯才剛創立民眾黨，透露有資金缺口，雙方一拍即合，約定會互相幫忙。

威京集團主席沈慶京（圖）遭收押後不僅否認行賄柯文哲，更行使緘默權拒不應答。

▲威京集團主席沈慶京（圖）遭收押後不僅否認行賄柯文哲，更行使緘默權拒不應答。

2020年3月底朱亞虎確認京華城容積率保住560%及以7名人頭匯假政治獻金行賄柯文哲後，同年4月1日隨即傳LINE給柯的大帳房李文宗，寫有「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，同時也將這段文字傳給蔡壁如，及民眾黨首任祕書長張哲揚。上週在更裁庭中，在押的朱亞虎拿著麥克風坦承以LINE傳這段文字給蔡壁如等3人，並表示「傳完柯文哲就會知道了」，證實蔡壁如及張哲揚也捲入京華城弊案。

朱亞虎（圖）涉幫沈慶京以假政治獻金行賄柯文哲，並告訴柯，沈慶京會付蔡壁如薪水。

▲朱亞虎（圖）涉幫沈慶京以假政治獻金行賄柯文哲，並告訴柯，沈慶京會付蔡壁如薪水。

知情人士爆料，蔡在京華城案中，只有容積率保底560%的第一階段有角色，後來沈慶京、朱亞虎都直接找柯文哲與李文宗談，2020年4月15日，柯核定將京華城案送交都委會研議，同年7月底即將京華城與市府所提、自創容積獎勵的「方案四」送交都委會審議。

該次會議並再度確認京華城容積率保底560%，將往第2階段、也就是樓地板面積12萬平方公尺（容積率678%）的方向走。同年8月，朱亞虎再傳LINE告訴柯文哲：「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」

民眾黨首任祕書長張哲揚（圖）也接獲朱亞虎告知「7人210好了，感謝560」。

▲民眾黨首任祕書長張哲揚（圖）也接獲朱亞虎告知「7人210好了，感謝560」。

本刊調查，2020年蔡仍支領立委薪資，朱亞虎提及要解決蔡的薪水，用意顯然是著手鋪排日後若蔡未擔任公職後的資金空缺，加上蔡在黨內的地位被取代後，回不到民眾黨核心，才會興起到南部發展的念頭，更需要資金累積政治能量，從而證實朱亞虎說沈慶京承諾會給蔡薪水，已達成期約行賄柯文哲的要件。

蔡壁如（右3）與柯文哲（右2）曾密不可分，她也接獲朱亞虎告知「7人210好了，感謝560」。（翻攝蔡壁如臉書）

▲蔡壁如（右3）與柯文哲（右2）曾密不可分，她也接獲朱亞虎告知「7人210好了，感謝560」。


更多鏡週刊報導
【封面故事】沈慶京允事成付蔡壁如薪水　柯文哲命許芷瑜赴黨部搬錢
【柯USB新解密1】京華城大搜索前　柯急令橘子「到黨部搬錢」
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