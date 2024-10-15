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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

橘子到民眾黨中央搬錢？　黃國昌批北檢周刊抹黑：太惡劣了！

▲▼立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，近來檢調積極追查相關金流，並擴大約談相關人員。《鏡週刊》今（15日）報導指出，柯文哲在檢廉發動搜索前，即要貼身帳房「橘子」許芷瑜出國避風頭，並下達重要指示給橘子，除了要她保護好手上的400萬元，還要她到民眾黨部拿錢。據此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，請問誰要對週刊的抹黑報導「到民眾黨中央黨部搬錢」這件事負責任？呼籲檢調話說清楚講明白，不要用這種潑髒水、抹黑的方式，想要來打擊民眾黨，「你們不會得逞的」。

黃國昌表示，針對鏡週刊跟台北地檢署這種相互掩護配合潑髒水的行徑，真的是讓人完全無法接受，不斷在破壞台灣重要的民主法治，傷害台灣的法治原則。我看了今天的報導，我只想問一句，請問誰要對週刊的抹黑報導「到民眾黨中央黨部搬錢」這件事負責任？

黃國昌指出，現在台灣一些特定不肖的媒體，跟台北地檢署兩者之間交互配合的關係已經讓人完全不敢置信，今天這種抹黑的不實報導，請問誰要對這件事情負責？誰說什麼樣的人到民眾黨中央黨部搬錢？話說清楚講明白，不要用這種潑髒水、抹黑的方式，想要來打擊民眾黨，你們不會得逞的。

至於黨內會希望許芷瑜儘速從日本回來？黃國昌說，對民眾黨而言，要求檢調對於偵辦的案件，請依法偵辦，請不要透過含沙射影的方式，甚至跟週刊相互配合，竟然說去民眾黨中央黨部搬錢，「我再說一次，誰要為這句話負責？」

至於張晉源跟京華城有何關係？黃國昌直言，「完全沒有關係的人，用潑髒水的方式來加以影射，我對於鏡週刊這種行徑，真的覺得深感不恥，沒有什麼其他好評論的」。

記者追問，民眾黨或委員會提告嗎？黃國昌說，「今天鏡週刊有說我什麼嗎？今天鏡週刊敢說我什麼，我一定告！鏡週刊敢說我什麼嗎？」

黃國昌說，今天鏡週刊出來寫一堆抹黑的垃圾報導，媒體就大家一起跟風，「我再講一次，誰要對去民眾黨中央黨部搬錢的這件事負責任？真的是太惡劣了！我再講一次，真的是太惡劣了！」

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