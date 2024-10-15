京華城案提訊應曉薇！手拿文件出庭畫面曝　助理吳順民也遭傳訊

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地檢署今(15)日提訊北市議員應曉薇，她手拿文件被帶往北檢出庭，另外應曉薇的助理吳順民也被提訊，以釐清案情。

▲京華城案提訊應曉薇 。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳順民出庭。（圖／記者劉昌松攝）

吳順民與應曉薇一同在8月29日被法院裁定羈押，當時法院認為，吳順民受領威京集團子公司的薪資擔任顧問，又在應曉薇團隊中擔任無給職的顧問，具有雙重身分，曾與沈慶京進行不短的通話卻又不認，有串證之虞，故將其裁定羈押禁見。