　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

羈押期限將至！「小沈1500」兜不攏　檢提訊應曉薇查4740萬流向

▲▼ 應曉薇，以及應的助理吳順民 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢提訊市議員應曉薇(長髮)追查威京集團捐贈4740萬元疑似賄款流向。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城容積案，檢察官懷疑柯文哲USB帳本中的「小沈　1500　沈慶京」與期約賄賂有關，密集傳訊其他被記在帳上的企業老闆確認政治獻金捐贈管道後，15日再次提訊涉嫌收賄4740萬元的市議員應曉薇，以及掛名應助理的威京員工吳順民，釐清不法金流。

由於沈慶京、應曉薇以及吳順民的羈押期限都到10月底為止，3人涉案情節又與柯文哲的京華城與政治獻金2案息息相關，柯文哲大帳房李文宗身兼眾望基金會董事長，在總統大選時的人事費用有不正常流用情形，目前全案已涉及《貪污治罪條例》的賄賂、圖利，以及《刑法》背信等罪嫌，外界好奇北檢是否聲請延押沈、應等人，或是在押期前結案，但偵辦單位對此三緘其口。

台北地檢署懷疑威京集團主席沈慶京，為了爭取京華城改建容積率，行賄市議員應曉薇4740萬元，透過應曉薇施壓，讓原本不同意放寬容積的北市府與都委會態度逆轉，而時任台北市長的柯文哲，則涉嫌明知市府官員多年來都認為違背法令，仍執意給予容積獎勵，圖利京華城。

▲▼ 應曉薇助理吳順民首度被提訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳順民(藍衣)領威京集團的薪水，擔任應曉薇助理被懷疑是京華城案行賄共犯。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官在指揮廉政署搜索約談柯文哲時，從USB隨身碟中發現1份神祕檔案，記載了「2022／11／1　小沈　1500　沈慶京」，據了解，柯文哲否認與京華城案有關，但檢廉根據檔案內其他相近時間的紀錄，傳喚、約詢企業老闆、地方人士，間接比對證實「1500」代表金額，據了解，相關帳冊檔案記載方式，除了獻金金額及捐款來源，有些欄位後面會註記其他人名，疑為居間牽線或在場見證人，因此也在近日陸續被約談到案。

但有關「小沈　1500」的部分，目前較為明確的僅有7名威京集團員工以個人名義共捐210萬元，追查相關金流差額一直是專案小組首要目標。對於週刊報導，柯文哲遠親「橘子」許芷瑜手中也握有1個帳冊USB，甚至收到指示在北檢搜索前到辦公室帶走現金，赴日本至今未歸，北檢對此不予置評。

ET快訊
歐陽娣娣轉發圍台圖：一個中國！　複製貼上姊姊同句話
收政治獻金「擋京華城停工」被連結！　秦慧珠：我坦蕩蕩
遭誤認成山豬！　23歲男中彈身亡
特價390！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票曝原因
快訊／遭指捲入京華城案！　蔡壁如怒回應
153架共機擾台！　創單日新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

潮州警添14員生力軍！分局長林明波率隊　參拜全台唯一警察廟

看見黑影就開槍！花蓮23歲獵人遭誤認成山豬　中彈倒地送醫不治

黑衣飆仔深夜聚集高雄「封街競速」　警逮3人查扣小粉紅戰車

聯結車撞中央分隔島！車頭爛毀...號誌、監視器及路燈慘遭殃

妻坐月子...軍人夫讓同袍墮胎2次！他回「100能談嗎」仍挨告

羈押期限將至！「小沈1500」兜不攏　檢提訊應曉薇查4740萬流向

蘭陽橋休旅車撞護欄翻覆！安全帽掉落是元兇...驚險影片曝

快訊／遭指捲入京華城案！蔡壁如怒嗆新聞敗類「要告鏡週刊」

借用前女友家廁所　他「伸手一抓」賠10萬元

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

潮州警添14員生力軍！分局長林明波率隊　參拜全台唯一警察廟

看見黑影就開槍！花蓮23歲獵人遭誤認成山豬　中彈倒地送醫不治

黑衣飆仔深夜聚集高雄「封街競速」　警逮3人查扣小粉紅戰車

聯結車撞中央分隔島！車頭爛毀...號誌、監視器及路燈慘遭殃

妻坐月子...軍人夫讓同袍墮胎2次！他回「100能談嗎」仍挨告

羈押期限將至！「小沈1500」兜不攏　檢提訊應曉薇查4740萬流向

蘭陽橋休旅車撞護欄翻覆！安全帽掉落是元兇...驚險影片曝

快訊／遭指捲入京華城案！蔡壁如怒嗆新聞敗類「要告鏡週刊」

借用前女友家廁所　他「伸手一抓」賠10萬元

幫忙訂餐「主管卻沒給錢」要怎麼辦？過來人教1招：就方便多了

「北市讓京華城變爛尾樓？」　郝龍斌談停工：蔣萬安應超前部署

歐陽娣娣也發聲了：一個中國！複製貼上歐陽娜娜同句話　轉發圍台圖

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

索托、史坦頓相繼開轟　洋基美聯冠軍賽首戰5:2擊敗守護者

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

柯文哲USB記載「200」！謝國樑回應了

蔡壁如捲入京華城案！　朱亞虎LINE柯：老闆會解決

柯文哲密會「最大吹哨者」直擊　照片揭露貼身帳房多重要

逼車猴「亮槍恐嚇」2車一路包夾　他報警被告知：別上傳影片

毒蟲媽拒檢狂逃　車內5歲兒驚恐爆哭

台中南屯泡棉工廠起火 警消控制火勢幸無傷亡

快訊／上班注意！　國1追撞回堵

柯文哲急令橘子到黨部搬錢　搶先京華城大搜索

國道嚴重車禍！大貨車二度追撞

即／遭指捲入京華城案！蔡壁如要告週刊

新竹虐童教練遭砸店！2男落網喊：想為小姐弟出氣

更多熱門

相關新聞

京華城停工？　郝龍斌：蔣萬安應超前部署

京華城停工？　郝龍斌：蔣萬安應超前部署

台北地檢署偵辦京華城案，日前向法院聲請扣押京華城土地獲准，停工爭議持續延燒，台北市副市長李四川表示，依照現行法令沒辦法立即停工，除非「不予勘驗」後廠商仍繼續施工，才能依法勒令停工，遭綠營批沒出息。前台北市長郝龍斌今（15日）受訪指出，台北市長蔣萬安應超前部署，840%不合法、560％也有爭議，真正合法是392％，難道將來台北市政府要讓京華城基地變成爛尾樓？

擋京華城停工引遐想　秦慧珠說明

擋京華城停工引遐想　秦慧珠說明

即／遭指捲入京華城案！蔡壁如要告週刊

即／遭指捲入京華城案！蔡壁如要告週刊

橘子到民眾黨中央搬錢？　黃國昌批北檢周刊抹黑：太惡劣了！

橘子到民眾黨中央搬錢？　黃國昌批北檢周刊抹黑：太惡劣了！

周刊再爆柯文哲案內幕　民眾黨斥：黨檢媒共生集團的政治追殺

周刊再爆柯文哲案內幕　民眾黨斥：黨檢媒共生集團的政治追殺

關鍵字：

柯文哲京華城容積率圖利貪污收賄

讀者迴響

熱門新聞

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面