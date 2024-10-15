羈押期限將至！「小沈1500」兜不攏　檢提訊應曉薇查4740萬流向

▲北檢提訊市議員應曉薇(長髮)追查威京集團捐贈4740萬元疑似賄款流向。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城容積案，檢察官懷疑柯文哲USB帳本中的「小沈 1500 沈慶京」與期約賄賂有關，密集傳訊其他被記在帳上的企業老闆確認政治獻金捐贈管道後，15日再次提訊涉嫌收賄4740萬元的市議員應曉薇，以及掛名應助理的威京員工吳順民，釐清不法金流。

由於沈慶京、應曉薇以及吳順民的羈押期限都到10月底為止，3人涉案情節又與柯文哲的京華城與政治獻金2案息息相關，柯文哲大帳房李文宗身兼眾望基金會董事長，在總統大選時的人事費用有不正常流用情形，目前全案已涉及《貪污治罪條例》的賄賂、圖利，以及《刑法》背信等罪嫌，外界好奇北檢是否聲請延押沈、應等人，或是在押期前結案，但偵辦單位對此三緘其口。

台北地檢署懷疑威京集團主席沈慶京，為了爭取京華城改建容積率，行賄市議員應曉薇4740萬元，透過應曉薇施壓，讓原本不同意放寬容積的北市府與都委會態度逆轉，而時任台北市長的柯文哲，則涉嫌明知市府官員多年來都認為違背法令，仍執意給予容積獎勵，圖利京華城。

▲吳順民(藍衣)領威京集團的薪水，擔任應曉薇助理被懷疑是京華城案行賄共犯。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官在指揮廉政署搜索約談柯文哲時，從USB隨身碟中發現1份神祕檔案，記載了「2022／11／1 小沈 1500 沈慶京」，據了解，柯文哲否認與京華城案有關，但檢廉根據檔案內其他相近時間的紀錄，傳喚、約詢企業老闆、地方人士，間接比對證實「1500」代表金額，據了解，相關帳冊檔案記載方式，除了獻金金額及捐款來源，有些欄位後面會註記其他人名，疑為居間牽線或在場見證人，因此也在近日陸續被約談到案。

但有關「小沈 1500」的部分，目前較為明確的僅有7名威京集團員工以個人名義共捐210萬元，追查相關金流差額一直是專案小組首要目標。對於週刊報導，柯文哲遠親「橘子」許芷瑜手中也握有1個帳冊USB，甚至收到指示在北檢搜索前到辦公室帶走現金，赴日本至今未歸，北檢對此不予置評。