周刊再爆柯文哲案內幕　民眾黨斥：黨檢媒共生集團的政治追殺

▲為釐清京華城弊案的案情，北檢日前多次提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，近來檢調積極深入追查案情、擴大約談相關人員。針對《鏡週刊》今（15日）刊出「柯文哲命許芷瑜赴黨部搬錢」一文，民眾黨回應，北檢偵辦過程荒腔走板，跟京華城有關、無關的相關人等，全都約談到案，本黨基於公民義務全力配合，但卻遭黨檢媒共生集團的政治追殺，痛批檢調已嚴重破壞台灣民主法治。

民眾黨表示，北檢在今年8月30日到本黨違法濫權搜索，相關影片佐證檢廉踰越搜索範圍，更戳破北檢聲明搜索範圍「僅限柯文哲主席辦公室」的謊言。如今《鏡週刊》捏造故事、含沙射影抹黑黨部藏錢，民眾黨嚴正駁斥，並要求北檢跟《鏡週刊》說清楚講明白，這篇報導是在幫北檢的濫權搜索卸責嗎？誰要出面對此不實抹黑負責？

民眾黨指出，從上週至今，北檢聲明「許女涉案情節及其於案件中之角色，仍待調查釐清」，媒體卻持續編造故事，用不實指控進行人格毀滅，在在顯示北檢長期配合特定媒體操作，放任記者以檢廉口吻報導不實新聞，事後再以「不予證實」唱雙簧，這種作法實在可笑至極。

民眾黨批評，北檢偵辦過程荒腔走板，跟京華城有關、無關的相關人等，全都約談到案，本黨基於公民義務全力配合，但黨檢媒共生集團的政治追殺，讓投入公眾服務的第一線黨職人員遭受不平對待，更是濫權打壓在野黨，嚴重破壞台灣民主法治。面對國家機器的司法追殺，民眾黨絕不畏懼，堅持奮戰到底。