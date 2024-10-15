柯文哲USB記載「200」！謝國樑回應了：家族確實曾與民眾黨有往來

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

檢廉追查民眾黨主席柯文哲政治獻金案、以及京華城容積弊案。週刊爆料，檢方意外在柯文哲的USB隨身碟中發現基隆市長謝國樑被記錄「200」，因此傳出北檢近日可能傳喚謝出庭作證。對此，謝國樑今(15日)出面回應，坦承家族企業確實與民眾黨有過往來，但基於尊重檢方原則，不便說明太多細節；謝也強調，若檢方有傳喚他，必定會全力配合調查、說明清楚。

▲基隆市長謝國樑今早接受媒體聯訪，坦承「家族企業確實曾經與民眾黨有過往來」。（圖／記者郭世賢翻攝）

據週刊爆料，北檢約談至少10名政商大佬，要釐清柯文哲競選總統期間未報帳的政治獻金；而在柯文哲被查扣的USB隨身碟中，記載的神祕數字疑似就是帳本，包括「2022/11/1小沈1500沈慶京」、「陳盈助300」等，此外檢方還意外發現，基隆市長謝國樑的名字也出現在其中，還被記錄「200」，疑似是捐款200萬政治獻金，因此傳出北檢近日極有可能傳喚謝國樑出庭作證。

對此，謝國樑今一早親上火線回應，坦承「家族的企業確實曾經與民眾黨有過往來」，但其他的細節基於尊重檢方調查原則，無法說明太多。謝國樑強調，如果檢方有傳喚，他必定會配合，「請大家見諒，我非常尊重、配合司法體系，沒辦法在這裡說明太多細節，我必須尊重檢方未來可能詢問的內容，我從政以來一直都很尊重檢方，尤其是北檢，如果我被要求要前往北檢說明，我一定會正面積極全力配合，說明清楚讓檢方知道。」