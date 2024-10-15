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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安人士稱中共軍演馬英九要負責？　蕭旭岑：指馬「台奸」太惡毒

▲▼ 前總統馬英九不出席國慶大會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國安單位稱中共官方大量發布馬英九言論，合理化聯合利劍B軍演。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有報導指稱，國安人士透露中共對內大量擴散前總統馬英九批評賴清德總統「新兩國論」的談話，刻意操作合理化軍演。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（15日）表示，把台灣帶向戰爭邊緣，這是賴清德政府的無能，不具名的「國安人士」卻栽贓前總統，意圖將馬英九導向台奸，自己願向匿名的「國安人士」辯論。

蕭旭岑批，所謂「國安人士」放話媒體，指「中共對內大量擴散馬英九言論」，是意圖將馬英九導向「台奸」，引導部分頭腦不清的極端份子對馬前總統不利，用心非常惡毒。他要站出來斥責，並要求賴政府給個交代，是誰縱容所謂「國安人士」放話，讓台灣內部更加撕裂？

蕭旭岑質疑，有關大陸軍演細節，請問賴政府相關部門有掌握嗎？美國前議長裴洛西訪台，中共第一次圍台軍演，飛彈繞過台灣上空，台灣人居然還要看日本新聞才知道。年初政府發國安警報，只是為了選舉操作，在國際間鬧了大笑話。可見民進黨政府國安失靈，卻怪東怪西。這次也一樣，還怪到民間人士的馬英九和蕭旭岑頭上，請問這位「國安人士」居心何在？

蕭旭岑認為，「國安人士」謊稱賴清德總統國慶談話國內外都叫好，但國內外許多輿論指出，賴清德口稱「中華民國」，卻不承認憲法固有疆域包括大陸，根本是「借殼上市」：借中華民國的殼，本質是台獨路線。難道「國安人士」都沒看到？以為可以隻手遮天，靠「大內宣」麻醉國人？

蕭旭岑說，美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）批評賴清德『挑釁程度高於蔡英文前總統』，全球知名、總部設於比利時首都布魯塞爾的國際非政府組織「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」最近報告更建議賴本人「應重申依據我國的《憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，避免挑釁的語言。」

蕭旭岑指出，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）重申美國奉行「一中政策」，強調維持台海和平穩定是美國根本利益，還說祖國論一事「得問台北」，形同打臉賴政府的「祖國論」。難道這些國際友人的聲音，都是中共運作的嗎？「國安人士」要不要對外說明？

最後，蕭旭岑也向「國安人士」喊話，既然敢放話，請用真名向國人交代，自己願意和這位「國安人士」辯論，到底那個路線對台灣有利？是違反憲法推動「新兩國論」，造成國際疑慮，引發中共發動軍演，這樣的錯誤路線有利？還是馬英九時期的和平路線，兩岸對等交流，人員頻繁往返有利？他相信台灣人心中都有一把尺。
 

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