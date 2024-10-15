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孕婦衝台中吃屋馬！突「羊水破了」來不及吃　業者1做法被讚爆

桃園一名孕婦和先生9日晚間到台中吃屋馬燒肉，結果羊水破了緊急送澄清醫院，10日上午剖腹生下一名國慶寶寶，業者送上紅包大禮。（圖／報系資料照）

▲桃園一名孕婦和先生9日晚間到台中吃屋馬燒肉，結果羊水破了緊急送澄清醫院，10日上午剖腹生下一名國慶寶寶，業者送上紅包大禮。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台中知名燒肉店「屋馬」近日發生一起驚喜事件，9日桃園一名準媽媽和先生選在產前「放肆嗑肉」，但準媽媽還沒吃到燒肉就羊水破了，被緊急送往台中澄清醫院，選在10日早上產下一名國慶寶寶。業者得知客人順產好消息，將請一家三口免費用餐，還會送上一個大紅包，象徵「燒肉與新生命的邂逅」。

據《中時新聞網》報導，台中澄清醫院中港院區婦產科在國慶日當天以剖腹方式迎來一名國慶寶寶，院方了解後，得知這對新手爸媽不是本地人，他們來自桃園，原本是特地南下台中吃屋馬燒肉，沒想到還沒吃就先破水，才就近生產。這名準媽媽選在10日上午9時33分，剖腹產下一名2765公克重的健康男寶。

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桃園一對準爸媽去台中吃屋馬燒肉，還沒吃就發現羊水破了，直接進澄清醫院急產，剖腹產下健康的國慶寶寶。（圖／翻攝畫面）

           ▲桃園一對準爸媽去台中吃屋馬燒肉，還沒吃就發現羊水破了，直接進澄清醫院急產，剖腹產下健康的國慶寶寶。（圖／翻攝畫面）

這對新手爸媽的故事傳回屋馬餐飲集團，業者不僅大方邀請他們一家三口，擇日來店免費用餐外，還特地包了一個大紅包送給國慶寶寶，因為這是難得的「燒肉與新生命的巧妙邂逅」。

屋馬燒肉在燒肉界頗具盛名，有許多南北饕客都會到台中朝聖，屋馬的7家分店都在台中市。

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