快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

▲國防部情次室次長謝日升中將說明最新軍演狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

中共東部戰區14日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國防部公布最新共軍演習概況，截至16時30分止，國軍偵獲共軍主、輔戰機、無人機共125架次、17艘共艦、17艘公務船。

根據國防部公布「共軍聯合利劍-2024B」演習概況，中共東部戰區於10月14日5時宣布在台灣周邊海、空實施演習，對我執行聯合海空戰備、警巡、要港要域封控、對陸對海打擊及奪取綜合控制權等演練課目，本次共軍軍演共開設9處演習區(本島周邊6處、馬祖、東引、烏坵等3處)。

國防部指出，截止14日16時30分為止，偵獲中共海上兵力，作戰艦17艘(其中4艘於東南應變戰區外)、海警(公務)船17艘(3艘於我北海區域、2艘於中線空域、3艘於西南海域、4艘於東部海域、5艘於外島)。另外，中共空中兵力，主、輔戰機、直升機及無人機共125架次，其中90架次進入我應變區。

另外，國防部情次室次長謝日升中將表示，今天國防部偵獲的125架次共機，的確是目前觀察到「單日最高」。而在東部空域，國防部也有掌握中共遼寧號起飛的殲-15戰機。

▼國防部公布最新共軍「聯合利劍-2024B」演習概況。（圖／國防部提供，點圖放大）