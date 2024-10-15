　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10點開搶！虎航機票促銷「回程798元起」　限時2天

▲ 台灣虎航將濕租客機供帛琉太平洋航空飛台灣與帛琉間。（圖／台虎提供）

▲台灣虎航推出「買來回機票，回程798起」限時促銷，今上午10時開跑。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

秋天出國撿便宜，台灣虎航推出限時促銷優惠，包括飛往澳門、日本、泰國等5大航線的來回機票，回程未稅價798元起，今（15日）上午10時開賣。2024台北國際旅展即將登場，中華航空推出線上旅展，全航線77折，國泰航空線上旅展也開跑，全球67個航點最優85折起。

台灣虎航表示，來到一年最適合旅遊的秋天，推出「買來回機票，回程798起」限時優惠，來回澳門、回程機票未稅價最低798元起，來回日本、韓國、泰國、越南，回程機票未稅最低1798元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航推出「買來回機票，回程798起」限時促銷活動 。（圖／翻攝台灣虎航官網）

▲台灣虎航推出「買來回機票，回程798起」限時促銷活動 。（圖／翻攝台灣虎航官網）

限時促銷從今上午10時起開賣至10月16日晚間11時59分止，適用旅遊時間為2024年10月15日至2025年1月15日；台中－澳門旅遊期間為2024年10月15日至2024年10月26日；台北－宮崎旅遊期間為2024年11月26 日至2025年1月15日。

另外，台灣虎航表示，促銷活動期間輸入折扣碼「IT10OFF」，部分航班再享9折，搭乘期間為2024年10月15日至2024年11月30日，台北－福島/秋田/高知、高雄－岡山航線不適用此優惠。

▲華航,中華航空。（圖／華航提供）

▲華航推出線上旅展，全航線77折起。（圖／華航提供）

華航即起至11月15日推出ITF線上旅展，全航線提供77折起的優惠回饋旅客，包括香港只要3016元起、東京9210元起、北海道1萬4000元起；長程線部份，美國洛杉磯、舊金山則為2萬2231元起及1萬8165元起等，以上皆是未稅價。

華航指出，消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，將有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票，還有筆電、電子書等好禮。

▲▼國泰航空推出線上旅展，最優享8折優惠。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空推出線上旅展，最優享8折優惠。（圖／國泰航空提供）

國泰航空即起至11月15日線上旅展，全球67個航點最優85折起，包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日，但2025年1月24日至1月31日不適用。

國泰航空表示，凡在官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享8折優惠，此優惠單筆訂單至少需2名成人。

ET快訊
年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝
1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因
快訊／大谷翔平熄火2保送！林多首打席開轟　大都會系列賽扳平道
離婚9個月！　張兆志前妻突問「第一次產檢」網瘋猜
貸款高達18億！　陸女莫名變保人崩潰報警
柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑被記「200」近日可能到案
郭雪芙熱戀中！　直擊新歡「外國捲髮男」回家過夜
孕婦衝台中吃屋馬！突「羊水破了」來不及吃　業者1做法被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10點開搶！虎航機票促銷「回程798元起」　限時2天

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

竹科媽媽批會考打假球　八成竹縣學生擠不進縣立高校

「4星座」對朋友比對另一半好！　第1名談戀愛把自己放首位

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

今晚變天！　最低溫時間曝

陳芳語《愛你》登陸原唱卻變人！7字吐無奈　掛名人62字回應

諾貝爾物理學獎法國得主獲頒臺大名譽博士學位　「宋恭源頂尖研究講座」發表演說

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

楊繡惠擁抱和解徐乃麟　他正面回應：不用道歉#星光雲REELS

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

10點開搶！虎航機票促銷「回程798元起」　限時2天

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

竹科媽媽批會考打假球　八成竹縣學生擠不進縣立高校

「4星座」對朋友比對另一半好！　第1名談戀愛把自己放首位

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

今晚變天！　最低溫時間曝

陳芳語《愛你》登陸原唱卻變人！7字吐無奈　掛名人62字回應

諾貝爾物理學獎法國得主獲頒臺大名譽博士學位　「宋恭源頂尖研究講座」發表演說

台積電ADR率先創天價　台積電夜盤挑戰歷史高點

為選美假冒台灣人！她一開口「非常火」露餡　網傻眼：中國來的吧

以色列被爆：數周前向美國要先進「薩德反飛彈系統」

「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

10點開搶！虎航機票促銷「回程798元起」　限時2天

小孟老師／10月15日星座運勢　「成熟的大人」處女座眼光懂放遠

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

李陳鎬退出《認哥》！錄好的將全剪光　活動前1hr出事…主辦全崩潰

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

泰國侏儒河馬「彈跳豬」　泡澡被員工加菜成「河馬鍋」

生活熱門新聞

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

初次用餐曖昧男「AA制這樣算」　她傻眼：吃相難看！

住宿舍怎麼解決需求？　學長給建議：不用忍

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

吃喜酒見桌上「綠色這一包」嚇到　答案揭曉

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

兒問「為什麼阿姨要掃地？」　母回答暖翻

成名曲《愛你》登陸原唱卻變人　陳芳語7字吐無奈

家長爆高中發放「服勤同意書」！　註明依據《全民防衛動員準備法》

準備賺錢了！「4生肖」年底前發家致富

更多熱門

相關新聞

「秋季型女偶像」穿搭範本

「秋季型女偶像」穿搭範本

最近韓國非常流行進行個人色彩鑑定，根據「色彩診斷」將人分為春夏秋冬四種色彩季型，並判斷出最適合的穿搭和妝容色系。隨著季節從夏天轉入秋天，小編也整理出「秋季型女偶像」穿搭範本。如果妳也是秋季型女孩，參考此篇穿搭準沒錯！

高雄直飛馬祖包機團11/6正式啟航

高雄直飛馬祖包機團11/6正式啟航

日「城市魅力度排行」曝！這地區連16年奪冠

日「城市魅力度排行」曝！這地區連16年奪冠

旅遊達人環遊76國家！　點名「6地」不會再訪

旅遊達人環遊76國家！　點名「6地」不會再訪

搭機小心時差傷身！專家教銀髮族5招避免

搭機小心時差傷身！專家教銀髮族5招避免

關鍵字：

機票促銷秋季虎航旅遊

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

「廟會女神」轉戰啦啦隊！去年確診罕病：試試又何妨

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」曝他們暖舉

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面