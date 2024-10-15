10點開搶！虎航機票促銷「回程798元起」　限時2天

▲台灣虎航推出「買來回機票，回程798起」限時促銷，今上午10時開跑。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

秋天出國撿便宜，台灣虎航推出限時促銷優惠，包括飛往澳門、日本、泰國等5大航線的來回機票，回程未稅價798元起，今（15日）上午10時開賣。2024台北國際旅展即將登場，中華航空推出線上旅展，全航線77折，國泰航空線上旅展也開跑，全球67個航點最優85折起。

台灣虎航表示，來到一年最適合旅遊的秋天，推出「買來回機票，回程798起」限時優惠，來回澳門、回程機票未稅價最低798元起，來回日本、韓國、泰國、越南，回程機票未稅最低1798元起。

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▲台灣虎航推出「買來回機票，回程798起」限時促銷活動 。（圖／翻攝台灣虎航官網）

限時促銷從今上午10時起開賣至10月16日晚間11時59分止，適用旅遊時間為2024年10月15日至2025年1月15日；台中－澳門旅遊期間為2024年10月15日至2024年10月26日；台北－宮崎旅遊期間為2024年11月26 日至2025年1月15日。

另外，台灣虎航表示，促銷活動期間輸入折扣碼「IT10OFF」，部分航班再享9折，搭乘期間為2024年10月15日至2024年11月30日，台北－福島/秋田/高知、高雄－岡山航線不適用此優惠。

▲華航推出線上旅展，全航線77折起。（圖／華航提供）

華航即起至11月15日推出ITF線上旅展，全航線提供77折起的優惠回饋旅客，包括香港只要3016元起、東京9210元起、北海道1萬4000元起；長程線部份，美國洛杉磯、舊金山則為2萬2231元起及1萬8165元起等，以上皆是未稅價。

華航指出，消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，將有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票，還有筆電、電子書等好禮。

▲國泰航空推出線上旅展，最優享8折優惠。（圖／國泰航空提供）

國泰航空即起至11月15日線上旅展，全球67個航點最優85折起，包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日，但2025年1月24日至1月31日不適用。

國泰航空表示，凡在官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享8折優惠，此優惠單筆訂單至少需2名成人。