環遊76國！旅遊達人點名「最雷6大景點」：不會再訪

▲旅遊達人點名！洛杉磯、杜拜及馬爾地夫列糟糕旅遊地。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

在這個全球化的時代，每個人都在尋找下一個完美的旅行目的地，《每日郵報》旅遊評論家馬克·帕爾默（Mark Palmer）為我們提供了一個不同的視角。他近日對全球多處旅遊勝地進行評比，揭示了那些看似光鮮亮麗、實則可能讓人失望的地方。

帕爾默近日針對全球多處旅遊勝地進行評比，其中美國洛杉磯被他評為「最糟糕的旅遊地點之一」。帕默指出，除非擁有充裕的資金，否則在這座以高速公路縱橫的城市中，遊客很容易感到迷失和疏離。他特別批評當地著名的「巴士遊覽」，認為這些行程僅帶遊客觀看「好萊塢名人住的地方」，實際上只是些「帶有鐵絲網的高牆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蜜月之地「馬爾地夫」被帕爾默列入不值得旅遊的名單內。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

除了洛杉磯外，帕爾默的「不推薦名單」還包括杜拜以及馬爾地夫。儘管杜拜在沙漠中建造了一座大都市，這無疑是驚人的工程壯舉，但帕爾默坦言，他只會去一次，再也不會去。而馬爾地夫這個蜜月夢幻地點在帕默眼中也不值得到訪，他認為「那些『田園詩般』的環礁毫無文化可言；夜晚眺望四周，只見一片漆黑；海水通常也只達腰深；甚至沒有酒吧能小酌」，即便是最便宜的酒也貴得驚人。

帕爾默還批評了希臘的米克諾斯島，認為這裡已成為一個過於昂貴的旅遊地點，失去了過去的魅力。主要城鎮過度擁擠，遊輪一旦靠港，進入難度激增，這一切都與傳統的希臘島嶼風情相去甚遠。此外，遊客過多的巴塞隆納以及過度開發的馬爾他，也在他的不推薦名單之中。

相反地，帕爾默推薦了幾個他認為值得一遊的地點，包括海島格瑞那達（Grenada）和義大利古城雷契（Lecce）。他讚揚格瑞那達的當地人溫柔、熱情，而萊切則擁有宏偉的庭院宮殿和寬廣的廣場，被譽為「南方的佛羅倫斯」。此外，他還推薦摩洛哥、盧旺達、冰島、日本、冬季的威尼斯和斯德哥爾摩。