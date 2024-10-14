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快訊／高雄塑膠廠大火！黑煙狂飄汙染物遭重罰　5區快關窗少出門

▲永安塑膠工廠發生大火，勇消部線搶救 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲永安塑膠工廠發生大火，黑煙直竄天際，居民紛紛提醒快關窗。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市永安區一家塑膠工廠今(14日)上午發生火警。環保局到場進行環境監測，提醒位於下風處的湖內區、 岡山區等5個鄰近區域須留意異味影響，盡量減少外出。此外，該廠被查出是地下工廠堆置廢棄塑膠混何物，環保局依法開罰至少300萬元以上；另火警產生粒狀汙染物，違反空汙法，再裁處至少10萬元以上罰鍰。

事故發生在14日上午9點9分，警消獲報，永安區保安路一處塑膠工廠倉庫發生火警，現場竄出濃濃黑煙、猛烈火舌。消防局出動20車38人、重機具、無人機及消防機器人前往搶救，現場為存放塑膠粒倉庫，目前周界防護中。

▲▼環保局人員現場進行環境監測。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲環保局人員現場進行環境監測。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局派員到現場進行環境監測，並透過微型感測器監控空品變化，檢測結果粒狀污染物部分數值偏高。由於下風處可能受異味影響，風勢導引汙染物傳遞，而上午環境風場主要為南風轉西風，環保局也對永安、路竹、湖內、岡山、阿蓮等鄰近區域發出空品提醒，呼籲市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出則需做好個人防護。

▲工廠堆置廢塑膠混合物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工廠堆置廢塑膠混合物。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局表示，該廠址為地下工廠，堆置廢塑膠混合物，未領有再利用，已違反廢棄物清理法，裁處新台幣6000至300萬元罰鍰；另產生粒狀污染物，散佈於空氣中，違反空污法，裁處新台幣10萬至500萬元罰鍰。

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