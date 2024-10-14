六龜「溫泉美食一條街」迎泡湯季　貓頭鷹「Hoki將」當代言人

▲國慶周末舉辦的「六龜溫泉美食音樂季」推出Hoki醬周邊商品，吸引民眾兌換。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄六龜寶來、不老溫泉區是南部著名且歷史悠久的溫泉旅遊勝地，當地商圈就催生出「六龜溫泉美食一條街」，並以當地特有的「鵂鶹」猫頭鷹作為靈感，推出「Hoki將」代言人，希望透過群聚效應吸引更多愛好美食、溫泉和音樂的遊客來朝聖。

經濟部商業發展署近年極力在各地特色街區催生品牌一條街，為每個街區賦予吸引力，導致品牌概念強化主題識別，店家聯合行銷帶動街邊經濟，藉此吸引消費者走入實體店家消費。

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▲以寶來特產梅子入菜製作的梅子排骨。（圖／記者許宥孺翻攝）

而在六龜在盛名的就是溫泉美食一條街，到世外桃源除了泡泡溫泉，不能錯過的就是道地的溫泉美食，每一道料理都融入在地物產，像是以寶來盛產的梅子製成梅子排骨、梅醬豆腐、鹽酥溪蝦、燒烤香檳鳥，涼拌龍鬚菜等山海產與原民燒烤料理，滿足味蕾的同時也帶來身心療癒。

「六龜溫泉美食一條街」也齊力推出可愛代言人，名字叫做「Hoki將」，源自於六龜山林中的猫頭鷹(鵂鶹/音ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄡˊ)是，象徵幸福、福氣，屬於珍稀野生動物，已成為當地民眾共同的守護神。貓頭鷹的日語發音「HUKUROU」，與日語「HUKU」相似，意味不苦勞、不老及繁盛，都是一種鼓勵與祝福，也象徵著六龜寶來、不老溫泉經歷天災後仍然屹立不搖。

▲六龜溫泉美食一條街推出貓頭鷹意象的代言人Hoki將。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市六龜觀光休閒協會理事長、山澤居villa負責人黃瓘博表示，六龜溫泉集結在地特色美食與原民、客家、閩南文化，走出獨有的臺式溫泉風格，這次參與品牌一條街的輔導，成功塑造品牌行銷，凝聚店家的共識與合作。

美膳食堂負責人陳德威表示，這次協助店家製作「Hoki將福氣碗」陶瓷碗，除了讓店家減少使用一次性餐具外，還能結合在地品牌。即將進入溫泉的季節，歡迎民眾與Hoki將相約六龜溫泉美食一條街，享受療癒人心的寶來、不老溫泉，享用令人垂涎的地方特色美食。