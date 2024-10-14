陸海警萬噸艦首次加入對台演習　艦首有撞角...配速射砲及直升機坪

▲大陸海警船噸位最大的2901號船首次投入對台行動。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「聯合利劍-2024B」圍台軍演由東部戰區陸海空軍為演習主要投入兵力，同時，大陸海警船艦也配合運用，分別出動4個分隊環繞台灣四周海域及2個分隊對金馬水域進行「執法巡查」，連大陸海警船噸位最重的「2901號」船也首次投入軍演，相較於「利劍A」，出動演練的陣容規模擴大了兩倍。

《央視》報導，此次出動的艦艇當中，包括海警目前最大噸位的萬噸艦2901號，這是2901艦第一次參加對台任務。海警2901艦配備76毫米（公釐，下同）口徑速射艦炮，航速高達25節，不論是續航能力、耐衝撞性能、適航性等各方面都相對周邊地區的執法船具備較大優勢。

據了解，大陸海警「2901號」船標準排水量9000噸，滿載排水量1.2萬噸，配備大陸國產H/PJ-26式76.2公釐速射炮和高射機槍，具備遠距離打擊和防空能力，同時，艦首還設置「撞角」，必要時也能採取撞擊行動。

「2901號」船外型類似解放軍海軍055型驅逐艦，尾部有直升機坪，可支持水上反潛作業，也可停放中型直升機，補充人員。

在大陸海警公佈的「聯合利劍-2024B」示意圖中，但這次公佈的示意圖里，海警4個編隊在台灣四周海域繞巡，同時，沒有標出明確的航行線路和詳細經緯度，主要採用寬箭頭示意，讓外界解讀為，本次行動將沒有固定巡航路線，而是在區域內航行。