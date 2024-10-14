國際關注中共軍演　彭博專欄作家：唯一戰爭挑起者是中國

▲聯合利劍-2024B軍演區域示意圖。（圖／翻攝自東部戰區）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸解放軍14日宣布實施「聯合利劍-2024B」圍台軍演，引發國際關注，外媒與多名分析人士指出，這次軍演規模應該不會太大，但賴清德國慶演說相對克制溫和，中國應該展現善意。彭博觀點專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）發文表示，「唯一的戰爭挑起者是中國」。

高燦鳴指出，中國為了回應賴清德10日溫和且具和解意味的國慶演說，選擇在14日進行圍台軍演，沒有美國挑釁、沒有西方刺激，這百分之百是中國所為。

Have no doubt, the only warmonger is CHINA

In reaction to a conciliatory & placid National Day speech by Taiwan’s President Thursday, China has chosen to surround Taiwan & conduct military drills Monday



No US provocation

No Western goading



Stop being fooled



This is 100% CHINA pic.twitter.com/eJUjAtNJtC — Tim Culpan (@tculpan) October 14, 2024

BBC駐台北記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）認為，自2022年以來，解放軍行動保持在較高水平，穿越中線的次數並不一定，取決於中國大陸想對中國人民、台灣、台灣盟友發出何種訊號，但自從賴清德1月當選以來，這些行動的節奏明顯加快。繼今年5月賴清德就職之後的聯合利劍-2024A軍事演習，如今看到聯合利劍-2024B圍台軍演，演練在全天候下的作戰，但本周台灣及其周邊區域天氣非常好，這種說法似乎也只是說說。

另據紐約時報，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（Chang Wu-ueh）指出，中方表明軍演是針對賴清德國慶演說直接且激烈的回應，這代表中國對賴清德毫無信任與期待，「無論他說什麼，中方都不會滿意」。

不過張五岳也認為，理論上這次解放軍演習的規模不會太大，因為若要在海空進行大規模實彈計畫與射擊，就必須提前通報，以免波及該區域的飛機與船隻。

美國智庫蘭德公司高級國防分析師葛羅斯曼（Derek J. Grossman）則說，賴清德的演說相對克制，「中國原本可展現出善意，並非逕自展開圍台軍演」。