國際關注中共軍演　彭博專欄作家：唯一戰爭挑起者是中國

▲聯合利劍-2024B軍演區域示意圖。(圖/翻攝自東部戰區)

記者詹雅婷/綜合報導

中國大陸解放軍14日宣布實施「聯合利劍-2024B」圍台軍演,引發國際關注,外媒與多名分析人士指出,這次軍演規模應該不會太大,但賴清德國慶演說相對克制溫和,中國應該展現善意。彭博觀點專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)發文表示,「唯一的戰爭挑起者是中國」。

高燦鳴指出,中國為了回應賴清德10日溫和且具和解意味的國慶演說,選擇在14日進行圍台軍演,沒有美國挑釁、沒有西方刺激,這百分之百是中國所為。

Have no doubt, the only warmonger is CHINA

In reaction to a conciliatory & placid National Day speech by Taiwan’s President Thursday, China has chosen to surround Taiwan & conduct military drills Monday



No US provocation

No Western goading



Stop being fooled



This is 100% CHINA pic.twitter.com/eJUjAtNJtC