陸也釋出監控我方畫面　海警用閩南語喊話「台灣是中國的一部分」

▲ 大陸海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊，目前還在台灣周邊海域環繞巡查。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸東部戰區今（14）日晚間6點宣布實行「聯合利劍-2024B」圓滿完成任務。大陸官媒《央視》新聞聯播曝光陸海軍居演細節，畫面清處可見，大陸海警監控我方海警船PP-3571艦，以及海巡宜蘭艦(CG-128)，並且用「閩南語」喊話，「台灣是中國不可分割的一部分。」

大陸今年實行第二次圍台軍演，今天東部戰區清晨突擊宣布執行「聯合利劍-2024B」於午間6點結束，不過大陸海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊，目前還在台灣周邊海域環繞巡查，對台任務尚未宣布停止。

▲ 大陸海警船也釋出畫面，證明與我方有過監控喊話，雙方距離很近。（圖／翻攝央視）

今天上午大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，10月14日，海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊位台島周邊海域開展執法巡查，環台島巡航管控。「這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。 ​​​」

我海巡署也嚴密監控，14日上午8時，大陸海警舷號「14607」、「14517」，以及「14602」、「14509」等4船，以兩兩編隊方式，分別自南竿西方3.2浬、東引西北3.2浬分2處由外向內航入我國水域。

《央視》晚間新聞聯播也曝光現場畫面，大陸海警1305編隊一名海警人員用對講機，向我方海巡宜蘭艦(CG-128)喊話，強調正在執行任務。

▼ 大陸海警船1305編隊與我宜蘭艦，以肉眼可見的距離互相喊話。（圖／海巡署提供）

▲福建海警船用閩南語向我方喊話 。（圖／翻攝央視）

另一艘大陸海警海警舷號「14607」則是向我方海警船PP-3571喊話，第一次用普通話，第二是閩南語，內容指出「台灣是中國不可分割的一部分，這裡是中華人民共和國所屬海域，我艦正在依法巡邏管控。」

▲舷號2901的海警船目前大陸海警裝備的最大執法船 。（圖／翻攝央視）

大陸海警2901編隊，舷號2901的海警船也首次曝光，並且也是第一次參與對台任務。舷號2901的海警船目前大陸海警裝備的最大執法船，滿載排水量達1.2萬噸，於2015年年底交付，配備76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍，還有一個重型直升機平台，是世界上最大的海警船。

稍早大陸國防部新聞發言人吳謙大校稍早答記者問，針對針對賴清德挑講話和東部戰區演習回應稱，「聯合利劍-2024B」不是2024A的重複，而是針對「台獨」的加壓進逼。「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。

吳謙說，解放軍行動演練的就是打「台獨」，我們就是要用「台獨」份子聽得懂的語言讓他們明白，利劍高懸頭頂，謀「獨」死路一條。

▼ 大陸海警艦艇參與「聯合利劍2024B」，首次進行環台巡航。（圖／翻攝央視）