爆大罷免潮鎖定台中藍委　徐巧芯：綠藉此削弱盧秀燕選總統能量

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案昨日落幕，謝國樑成功守住市長寶座，不過，綠委許智傑對此表示，明年的立委罷免潮仍無法避免，國民黨還是得坦然面對。國民黨立委徐巧芯今（14日）受訪時指出，現在看來「罷免潮」較可能出現在台中，因民進黨將台中市長盧秀燕視為2028總統大選的假想敵；而藍營拚修選罷法，徐巧芯也說，藍白之間有共同合作的版本，要求罷免案第一、二階段連署需附上身分證影本，「一定會通過」。

徐巧芯分析，雖然現在大家喊著要互罷，但地方有無實際行動才是最重要的，「台北不太有，但台中真的會有，比如青鳥的定期聚餐、辦桌等，不斷集結」，可能是劍指2028總統大選，希望藉此削弱盧秀燕能量。

「我覺得民進黨要思考，如果大罷免時代真要推下去你有甚麼正當性？」徐巧芯提到，當初罷免陳柏惟並非亂罷，而是因陳的問政、發言確實都在水平之下才會被罷免，王浩宇更不用講，人在藍大於綠的桃園又總是做跟人對著幹的事情，因此才被罷免；黃捷被罷免失敗則是因為選區綠大於藍，且當時的形象比現在好；前立委林昶佐更是只差臨門一腳就可以罷免成功，但因中正、萬華區的補選問題，最終國民黨沒把油門踩下去，「但你看，林昶佐後來不敢再選，因為他也知道國民黨如果真想要，完全是可以罷免他的。」

至於國民黨要俢《選罷法》，讓連署趨嚴，徐巧芯強調，當你把罷免變成是『我選不贏就再選』的方法，這制度就要思考，過去是針對某個人做某件事不好，或問政水平糟糕才思考要罷免，現在為了立法院沒過半我就罷免看看，這樣就可以翻盤了」。

徐巧芯表示，藍白在選罷法修正案上有合作版本，即第一、第二階段連署一定要附上身分證影本，「既然也是正式投票，標準應該跟總統大選相同，不該隨便抄錄」，這是最基礎版，且藍白一定會通過；另外還存在藍委許宇甄的版本，當中要求罷免案同意票，要高過於當次選舉候選人得票，這版本還不曉得民眾黨的態度為何，「但這兩版並存，再來討論、溝通」。

最後徐巧芯也批，總統賴清德嘴上說一套、實際做一套，嘴上說要團結所有國民，不過是騙騙國際、騙騙美國人，「賴上任到現在有跟在野黨合作？有跟在野黨領袖拜會、見面？只有看到不斷的對抗，抱歉這樣的人不適合當總統。」