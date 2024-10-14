共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

▲解放軍自2022年來，3次圍台軍演區域比較圖。（圖／翻攝微博《央視新聞》）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德雙十國慶演說後，共軍今（14日）宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，這也是今年第二次圍台軍演。民進黨團幹事長吳思瑤說，當總統賴清德談和平、遞橄欖枝，中國卻秀肌肉大搞軍演，當然非常遺憾，也表達強烈抗議，但很重要的是我們要保護自己，呼籲儘速審查總預算，當中也包括國防預算。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，賴清德對於兩岸關係主權的說法，贏得朝野讚聲，這些立場穩健、堅守事實，這次軍演暴露出中共是不可說理、討論的國家，只想靠霸凌的流氓行為，但這反而會讓台灣人更堅守國家，而面對中共這樣的鄰居，我們應團結一致對外，告訴中共我們不會屈服，他不會得逞。

洪申翰也表示，賴清德已召開國安高層相關會議，領導因應中共軍演，要對國軍有信心、對整體防衛有信心，希望國人放心。

民進黨團書記長蔡易餘則說，賴清德把台灣、中華民國的認同用最大公約數，讓所有人有共同理念，中共則小家子氣，賴清德都對中共國慶給予祝賀，這是尊重態度，中共不應該用軍演威嚇台灣，且這次佈局軍演，影響最多的是商港，基隆港影響最深，這是劍指賴清德還是剛挺過罷免的基隆市長謝國樑？