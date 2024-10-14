譴責中共軍演但怪賴清德惹禍　徐巧芯：祖國論帶給兩岸很大困擾

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共解放軍今（14日）宣布對台灣展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。國民黨立委徐巧芯認為，這一定跟總統賴清德5日於國慶晚會上拋出的「祖國論」有關，當天賴的發言確實對兩岸國際帶來很大困擾，甚至很懷疑這所謂的祖國論「以113大於75」，中華民國才會是中華人民共和國75歲以上人民的祖國，這種話有沒有跟美國、國際夥伴溝通？

徐巧芯今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談到共軍再次宣布圍台軍演，徐巧芯說，大陸沒有選在10日國慶日前夕或當天軍演，而是在14日、隔了好幾天才開始軍演，這代表大陸判斷台灣政治上敏感度有所增加。她也強調，若真的要把軍演和政治扯上關係，恐怕不是賴清德10日的國慶演說，而是5日國慶晚會的「祖國論」。

徐巧芯諷刺，10日的國慶演說雖然有點凌亂不堪，但原則上並未脫離前總統蔡英文太多，也沒有脫格、失格演說，基本上是照本宣科，屬於民進黨一直以來的路線。

徐巧芯指出，賴清德在5日國慶晚會演說突然拋出「祖國論」，到底沒有跟美國、國際夥伴溝通？是否就是因為國慶晚會失言，才會導致國慶演說版本這麼正常，「國慶晚會嗆有的沒的，還放出國安高層放話說他（賴清德）超派等話，綠營人士一陣一陣的吹捧；結果賴清德於中常會又改口說還未定案？國慶演說又回到照本宣科版本。」

徐巧芯認為，5日國慶晚會演說話都講出去了，國際世界收到傳播，「祖國論」要怎麼跟別人解釋？自己當然一定是譴責中共軍演，可是會引發這麼大狀況，若真的有政治性影響，一定是跟賴清德5日國慶晚會演說有關聯。