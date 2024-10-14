賴清德主持國安高層會議畫面曝光！　邱義仁、傅棟成也與會

▲總統賴清德召開國安高層會議成員曝光。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

針對14日中共宣布舉行聯合利劍2024-B軍演，總統賴清德早上召開國安高層會議，指示相關單位應處。根據府方首次釋出賴清德任內國安高層會議相關照片，除了副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍，以及國安局長蔡明彥在列之外，總統府資政邱義仁、國安會諮委傅棟成也都與會。

總統賴清德早上已經召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況皆有全面掌握，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定。

總統府也透過賴清德臉書，釋出會議的照片。這也是賴清德任內首次曝光國安高層會議的相關畫面。根據畫面成員，除了副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍，以及國安局長蔡明彥在列之外，總統府資政邱義仁、國安會諮委傅棟成也都與會。

邱義仁過去在蔡英文時代，擔任台日交流協會會長，賴清德則倚重他與國安會諮委馬永成，這兩位被視為對日工作的「雙核心」；而傅棟成，過去被視為蔡英文在陸委會主委任內，重要的四個男人之一，傅棟成當時擔任陸委會經濟處長，也一直是蔡英文國安團隊非常倚重的重臣。

針對中共軍演，總統府指出，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域和平穩定，中國應該正視中華民國台灣存在的事實並尊重台灣人民選擇民主自由的生活方式，勿再軍事挑釁，破壞區域的和平穩定現狀，威脅台灣的民主自由。

總統府表示，總統在國慶演說強調，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變，願與中國共同維護區域安全作出貢獻，為兩岸人民帶來福祉，中國應理解總統國慶釋出善意，並顧及國內民生經濟現況，不要執意持續以武力脅迫周遭國家。

總統府強調，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任，總統賴清德早上已經召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況皆有全面掌握，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定。面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。