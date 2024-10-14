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鳴日號漏掛車廂「交通部不知情」　台鐵究責：至少3人有疏失

▲▼台鐵鳴日號。（圖／台鐵提供）

▲台鐵觀光列車「鳴日號」日前發生漏掛車廂，交通部次長伍勝園證實，台鐵未通報此事。（示意圖／台鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵觀光列車「鳴日號」上周六發生漏掛一節車廂，到南港站補掛車廂，導致時間延誤半小時。立委魯明哲今日向台鐵公司董事長杜微求證，杜微坦言有此事，是員工看錯電報而漏掛，會再檢討相關流程。交通部次長伍勝園也認為台鐵安全文化有待改善，並證實台鐵沒向交通部通報此事。

昨日有台鐵員工在臉書爆料，上周六在七堵站運務段員工漏抄車廂數，造成6004車次「鳴日號」漏掛一節車廂，七堵站只好派員工及救援車輛，到南港站補掛車廂，延誤時間30分鐘以上。

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立法院交通委員會今日安排交通部進行「台灣鐵道安全提升計畫」專題報告，也引起立委關心。魯明哲批評，鳴日號是五星等級，漏掛車廂卻是低級錯誤，雖未影響實質運輸安全，但檢查制度卻出現問題，是很危險的事。

魯明哲點出3大問題，包括多少人參與點車廂、掛車廂，以及司機員不用看一下就開走了，列車長也失靈。伍勝園坦言，「我真的很抱歉，我今天才知道這件事。」讓魯明哲直呼「Oh My God」，他也酸說台鐵公司化之後，離交通部越來越遠。

伍勝園說，確實聽起覺得不可思議，標準作業程序有必要再檢視，增加雙重確認功能。杜微表示，鳴日號漏掛車廂是台鐵人員看錯電報，漏掛旅客車廂，調車場主管也要負責，台鐵會再檢討相關流程。

伍勝園在場接受媒體訪問時表示，台鐵沒有通報此事件，照例說要讓交通部知道，事情是上周六發生，後面會要求台鐵確實通報，過往有事都會跟交通部說，但這起沒接獲。

台鐵公司說明，一般正常編組是5輛車，包含3台客車、1台備餐車、1台餐車，當天少了1輛客車，人員沒有按照電報處理，有疏失，收電報單位的副站長、編組車號人員及列車長都責任，內部正在檢討相關人員的責任。

台鐵公司表示，該列車在七堵站編組、開往花蓮，所以編組先送到樹林吊車場去，旅客在南港上車，但樹林發現少掛一節，仍讓列車開往南港載客，把少掛的車廂送至南港站補掛。

台鐵統計該事件導致列車延遲29分鐘、影響旅客100多人，由於沒有超過延遲45分鐘賠償標準，因此沒有賠償問題。

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