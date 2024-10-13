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台鐵「總統花車」今首發　還有6天檔期時間曝光

▲▼「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發。（圖／台鐵公司提供）

▲「總統花車」今日在花蓮車站首發，吸引大批鐵道迷到場參觀拍照。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

曾載送前總統李登輝環島鐵路視察的台鐵「總統花車」，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發車，吸引鐵道迷搶拍，台鐵公司指出，10月20日、10月27日花蓮=富里間共4列次，以及11月3日、11月10日、11月17日及11月24日，開行台東=瑞穗共8列次，持續銷售中。

為振興花蓮、台東觀光，1967年打造的「總統花車」，原定10月6日發出首班車，受到颱風的影響，延到今天從花蓮站發車，車票賣出高達9成，開車後，服務人員送上熱騰騰「火車大菜」便當，搭配觀景車窗外的美景，大啖美食。

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▲▼「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發。（圖／台鐵公司提供）

▲曾載送前總統李登輝環島鐵路視察的「總統花車」，開放民眾搭乘體驗。（圖／台鐵公司提供）

▲▼「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發。（圖／台鐵公司提供）

文化志工在列車上解說總統花車歷史、車廂設計，沿途停靠時，依序安排旅客至總統花車沉浸式體驗，列車停靠瑞穗站，當地小農店家提供「奉茶」服務，在金黃色陽光與寧靜的大山間體驗。

台鐵公司指出，「總統花車」行程復刻1991年李前總統當時乘坐的專列編組，以2輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、總統花車及客廳車，讓乘客能近距離一睹移動博物館的風采。

▲▼「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發。（圖／台鐵公司提供）

▲「總統花車」今日在花蓮車站首發，吸引鐵道迷拍照。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，10月20日、10月27日花蓮=富里間共4列次，沿途停靠壽豐、光復、瑞穗、玉里等4站，尚有少量餘位。11月3日、11月10日、11月17日及11月24日，開行台東=瑞穗共8列次，沿途停靠山里、關山、池上、東里等4站，正熱銷中。另外，11月9日結合公益再加開花蓮至富里一列次。

「總統花車」以郵輪式列車形式，結合鐵道、住宿及主題活動，推出一日遊、2天1夜行程，2990元起享有「火車大菜」特色便當、名片式紀念車票、特製明信片等精美好禮，只送不賣。相關遊程可至台鐵官網或協力廠商易遊網公告。

▲▼「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發。（圖／台鐵公司提供）

▲「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘。（圖／台鐵公司提供）

▲▼「總統花車」以郵輪式列車形式，推出鐵道旅遊專案，10月、11月開放大眾搭乘，今日在花蓮車站首發。（圖／台鐵公司提供）

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