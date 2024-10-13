遭控省電減少閘門開放　台鐵喊非事實：故障暫關閉「當天就修復」

▲台鐵澄清不會為省電刻意關閉閘門。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

新版電價10月16日起調漲，衝擊台鐵等用電大戶，票價凍漲29年的台鐵面臨龐大壓力，交通部長陳世凱日前喊話先節電。有民眾投訴台鐵疑似為了節電，以維修為由減少閘門開放，造成大排長龍，對此，台鐵公司今(13日)澄清該案並非事實，經查為閘門故障暫時關閉，當天隨即修復。

台鐵公司表示，有關報導指台鐵減少開放閘門節電之情事，並非事實，經查係因汐止站其中一道出站閘門故障暫時關閉所致，閘門已於當日隨即修復，期間並指派嚮導人員引導服務旅客。

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台鐵強調，台鐵公司致力於節能，但對於持續提供良好之服務品質一樣重視，不會有刻意關閉旅運設備，造成旅客不便；將請各區營運處對於各站節能措施一一檢視，維持良好的搭乘品質。

由於新版電價即將上路，讓台鐵用電支出成本面臨攀升，台鐵公司表示，因應電價上漲，去年下半年起即邀請台電公司節電輔導團進行多次交流討論，並已成立節電專案小組，每季定期召開會議檢討管控各部門節電行動措施與成效，主要採取措施包括新車節能技術的引進、節能駕駛、調整契約容量、汰換節電設備等等。

台鐵表示，經自行節電努力，今年1月到8月工作場所用電量較去年同期減少1.5%，另今年4月到9月平均每月用電度數相較前期漲價區間(112年4月至113年3月)減少約9.1%。此外，並已著手進行產業狀況評估，依自行節電效能及「台電節電獎勵活動辦法」，研議向台電公司申請減免及優惠之可行性。