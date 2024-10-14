民進黨強烈譴責中國挑釁性軍演！　呼籲「正視中華民國台灣存在」

▲民進黨譴責中共圍台軍演。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍14日清晨，宣布啟動「聯合利劍B」圍台軍演。對此，民進黨今（14）日強烈譴責中國再度以不理性挑釁手段，恫嚇台灣人民，以最蠻橫方式，破壞和平穩定。民進黨嚴正要求，中國政府應正視中華民國台灣的存在，兩岸互不隸屬的現狀，立即放棄勞民傷財、損人又不利己的文攻武嚇作為，承擔起維護兩岸與區域和平應有的擔當責任。

針對中國「聯合利劍-2024B」軍事演習，民進黨表示，強烈譴責中國再度以不理性的挑釁手段，無理恫嚇堅定追求民主自由與和平繁榮的台灣人民，這些窮兵黷武的作為，才是真正的冥頑不靈。

民進黨表示，賴總統於國慶演說已再次對中國釋放善意，更被國際社會普遍認同「自信、堅定而穩定」，美國政府更嚴肅表明「中國沒有任何理由挑釁」。

民進黨強調，但非常遺憾，中國再次惡意扭曲賴總統談話內容，罔顧國際社會強烈關切，更無視聯合國憲章與國際法揭櫫的「和平」與「安全」原則，以及2350萬台灣人民的生命財產安全，執意以最挑釁、最蠻橫的方式，破壞台海與印太區域的和平穩定，以其強權武力試圖改變台海現狀與國際規則。

民進黨認為，無論怎樣的文攻武嚇，都不可能獲得台灣人民的認同，也不會改變兩岸互不隸屬的現狀。面對中國嚴重的不理性軍事挑釁作為，台灣人民不會屈服，只會更堅定地團結在一起，共同守護我們的國家主權與民主自由。

最後，民進黨嚴正要求，中國政府應正視中華民國台灣的存在，兩岸互不隸屬的台海現狀，立即放棄勞民傷財、損人又不利己的文攻武嚇作為，承擔起維護兩岸與區域和平穩定應有的擔當責任。

▼ 大陸軍演「利劍2024Ｂ」。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）