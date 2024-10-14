配合軍演！陸央媒軍媒齊發聲　批賴「新兩國論」宣揚分裂主張

▲共軍「利劍2024B」軍演 。（圖／翻攝東部戰區）

記者魏有德／綜合報導

解放軍今（14）日宣佈對台實施「2024利劍B」軍事演習，同時，大陸央媒《人民日報》及軍媒《解放軍報》也在同日一早便釋出評論文章，重話批評賴清德「互不隸屬」的「新兩國論」是宣揚分裂主張、煽動兩岸敵意對抗，也是「雙十講話」的背後真正用意。

▲人民日報報紙版社論。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》專欄「鐘聲」評論稱，「中華人民共和國無權代表台灣」是在公然挑戰台灣是中國的一部分這一歷史和法理事實，本質是想繼續推動「台灣問題國際化」，「借中華民國販賣台獨，掏空一個中國內涵，極具欺騙性、迷惑性和煽動性，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。」

「鐘聲」評論文章也引用馬英九基金會執行長蕭旭岑及馬前總統的發言指，賴清德是借用中華民國的殼，拜的是台獨的祖先；新兩國論引發台海緊張，全球嚴重關切，已經成為一個不折不扣的麻煩製造者。

▲大陸軍媒發文批判賴清德新兩國論。（圖／翻攝解放軍報）

《解放軍報》專欄「鈞聲」文章則從1840年鴉片戰爭說起，說明大陸主張的「統一是歷史大道、正道」。文章指出，孫中山領導辛亥革命取得成功，為實現中華民族偉大復興探索道路。

文章提到，台灣自古就是中國的神聖領土，近代曾被外國侵略勢力侵佔，台灣民眾深受其苦，1945年抗日戰爭勝利，台灣隨之光復，「1949年以後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但台灣始終是中國領土的一部分，台灣同胞始終是中華民族的一分子，中華人民共和國政府始終是代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，中國始終是全體中華兒女的偉大祖國，堅持一個中國原則始終是國際社會的普遍共識。」

文章批評，賴清德對台灣問題歷史經緯置若罔聞，對海峽兩岸同宗同源的事實現狀視而不見，處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其台獨主張，重彈民主對抗威權的老調，「賴清德新瓶裝舊酒的台獨謬論，再次暴露其冥頑不化的台獨立場和升高敵意對抗的險惡用心，將給台灣民眾帶來深重災難。」

「鐘聲」則強調，反對台獨分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭，「台獨分裂勢力每挑釁一次，我們的懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」