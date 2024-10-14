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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年迎大罷免潮？黃國昌：民進黨回頭是岸　人民在意的是民生經濟

▲▼立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案未過，但國民黨立委王鴻薇擔心仍將迎來「大罷免潮」，並說已有民團在台中市啟動連署罷免台中藍委，甚至還有民團稱要罷免新竹市長高虹安。立院民眾黨團總召黃國昌表示，請總統賴清德、民進黨政府「回頭是岸」，不要想繼續操作社會對立衝突，從中謀取政治利益。

民眾黨團14日上午召開「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會，被問到昨「罷樑」結果，黃國昌回應，昨天投票結果已經出來了，台灣作為一個民主社會，相信對於民意展現的結果，所有政治人物都要用謙卑的心去看待。

但黃國昌表示，必須要說明的事情是，在現有罷免機制設計下，通常「不同意罷免」的人會出來投票誘因較低，也就是通常不同意罷免的人都會選擇不出來，但昨天看到高達8萬6000多基隆市民出來投「不同意」票，相信此結果是對躲在幕後主導此次罷免的民進黨強烈警訊，基隆市民對於躲在背後的民進黨政府感到非常憤怒。

黃國昌指出，這也可以說是對賴清德領導的「新威權體制」投下一張否決票，希望民進黨政府回頭是岸，不要想繼續用操作社會對立衝突、撕裂社會，並從中去謀取政治利益，「面對這樣的民意展現結果，請賴清德回頭是岸，不要繼續惡搞下去，人民真正在意的是民生經濟、安居樂業問題」。

▲▼立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

至於藍委王鴻薇擔心將迎來「大罷免潮」，以及有民團喊話要罷免新竹市長高虹安？黃國昌僅說，基本態度剛已說明完了，並反問要罷免高虹安的民團名稱？媒體補充為「罷免高虹安：風城安心上路」後，黃國昌稱，自己之前得到的訊息，這是民進黨一個議員助理在主導，民進黨在後面主導，就不要學民進黨秘書長林右昌一樣，「明明就是你（林右昌）在搞，遮遮掩掩的想撇清關係，大家都看得懂！」

黃國昌重申，請執政黨回頭是岸，好好想想人民在意的事情是什麼，「正事不幹，一天到晚在創造對立跟衝突，請問民進黨政府要把台灣帶到什麼地方去？」

另外，針對外傳國民黨團將在近期推動已逕付二讀《選罷法》修法版本，拚本會期完成三讀？黃國昌強調，民眾黨團以及黨主席柯文哲針對《選罷法》修正立場，上個會期大概在記者會上公開說明3次以上，立場至今都沒有任何改變。

黃國昌說，支持一般民眾行使公民權，但問題是這幾年罷免連署階段中，「被連署」狀況太嚴重，甚至直接拿名冊出來抄，因此認為要確保當事人直接參與連署，應加嚴連署程序。

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