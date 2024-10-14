迎戰大罷免潮！　國民黨團宣告：將罷免不適任民進黨立委反制

▲國民黨黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案昨日落幕，謝國樑成功保住江山，但朝野對立氛圍卻仍持續加深，有綠委直言，明年2月現任立委任職滿一年後，將迎來大罷免潮，藍委王鴻薇透露，已有民團在台中市啟動罷免第一階段連署書，針對國民黨籍的新科立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人。國民黨立法院黨團書記長林思銘今（14日）受訪時表態，若賴清德要繼續搞惡質仇恨罷免，國民黨也會針對不適任的民進黨立委展開罷免。

林思銘表示，這次謝國樑的罷免不成立後，民進黨又排山倒海地去挑起仇恨值，完全就是一個輸不起的心態，昨晚看到的公民團體、民進黨公職人員或民代都還在表述說未來要繼續推動全台大罷免，尤其是針對幾位票數贏得比較驚險的立委，「民主政治是這樣搞的嗎？」

林思銘痛批，若民進黨輸掉選舉，就想搞罷免，這會浪費國家多少資源？非常不當，因此民進黨、總統賴清德還繼續要搞惡質仇恨罷免，國民黨也會有對應的政策，對於民進黨不適任的立委，一定也會去做出相關罷免。

至於藍營擬速修《公職人員選舉罷免法》，林思銘說，從這次罷免案能觀察到，以現階段的選罷法規定要去操作罷免非常簡單，罷免門檻不高且審查過程有很多弊病，所以國民黨團從上個立法院會期就要推動修改選罷法，罷免門檻後來決定維持25％，但要加嚴連署，連署一定要提供身分證影本。

林思銘強調，修法一定要朝進步的方向來做，罷免的流程要更加嚴謹，而不是拿過世的人的身分證字號就能參與連署，選務機關也沒有足夠的量能去做查核，其中有非常多弊端。國民黨團會在這個立法院會期積極推動罷免的相關修法，希望避免反民主、不正當、毫無意義的罷免繼續發生。

