史上首次！陸對台軍演模擬「要港要域封控」　紅圈標示6個港口

▲大陸解放軍東部戰區昨天釋出影片，外界推估將實行軍演「聯合利劍-2024B」演習。（圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德雙十國慶演說後，大陸解放軍宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，這也是今年第二次對台軍演。根據東部戰區公布演習內容，首次出現「要港要域封控」，從本次大陸軍演示意圖，首次明確標示台灣6個重要港口，包括大陸海警艦隊「首次」繞行台灣，進一步實現「封鎖」台灣周邊海域模擬計畫。

大陸解放軍東部戰區今年5月宣布實行「聯合利劍-202A」演習，主要針對賴清德520就職演說，相隔不到五個月，再次宣布執行「聯合利劍-2024B」演習，明顯劍指賴總統拋出「祖國論」、兩岸互不隸屬「新兩國論」，以及「北京無權干涉台灣」等言論。

今天清晨大陸官媒《央視》直播「聯合利劍-2024B」演習，東部戰區釋出最新軍演示意圖，以及本次演習作戰科目，宣布組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，演習範圍針對「台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東」。

▲大陸軍演首次出現「要港要域封控」科目，「聯合利劍-2024B」明確標示台灣6個港口。（圖／翻攝 中國軍事）

解放軍東部戰區新聞發言人李熹稱，有艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

根據李熹發布消息，甚至出現「要港要域封控」、「對海對陸打擊」演習科目，這是前所未有具體明確訊號。依照本次演習示意圖，首次用紅圈標出台灣六個港口，分別是（逆時針排序）：基隆、台北、台中、高雄、台東、花蓮，上述港口都是台灣十分重要商港、軍港。

相較今年五月「聯合利劍－2024A」當時標示台北、台中、高雄、花蓮四大港口，大陸海警也只出動1艘艦艇編隊前往「台島以東海域」演練，範圍「僅止於」台灣東部外海，沒有繞行台灣周邊海域。但十月「聯合利劍－2024B」出動4艘艦艇編隊，並且「首次完整繞行」台灣周邊海域。

值得觀察的是，「聯合利劍－2024A」演習範圍針對台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。

本次「聯合利劍-2024B」演習範圍針對「台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東」，本次演習範圍少了金門和烏坵嶼。稍早福建海警宣布組織艦艇編隊前往東引和馬祖巡航。

▲大陸對台三年軍演比對區域。 。（圖／翻攝 央視）

再來比較近期三次大型對台軍演科目，2024年5月23日至24日「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標，主要科目強調：島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域占控能力。 ​​​

2022年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，當天晚上解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布解放軍東部戰區將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動。畫出演習區域在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，沒有標示港口。主要科目著重：台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導（常規導彈）火力試射。

比較大陸過去對台軍演，以及近期裴洛西訪台後圍島軍演、「聯合利劍－2024A」演習，除了劍指「台獨」，演習範圍和科目多半都是警告，從未像這次「聯合利劍－2024B」演習科目清楚宣告:「要港要域封控」、「對海對陸打擊」的目標，釋出對台更加立體、更加緊縮、逼近的軍演策略。

▼2022年裴洛西訪台後，大陸東部戰區軍演示意圖範圍沒有標示台灣港口，主要強調火力打擊 。（圖／翻攝 中國軍事）