解放軍為何清晨展開「聯合利劍B」演習？　陸專家：以示主權決心

▲聯合利劍-2024B軍演區域示意圖。（圖／翻攝自東部戰區）

記者廖翊慈／綜合報導

中國人民解放軍今（14）日一早組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，對台灣展開「聯合利劍-2024B」演習。中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇對於，為何解放軍從清晨就開始進行「圍台軍演」指出，「此舉與時機是向台灣，非常積極地表明，大陸方面有效護著主權的決心、能力、意志和手段。」

據《央視新聞》報導，劉匡宇對於此次軍演目的提出兩重點，「一是，要台灣不要低估和誤判大陸反『獨』促統的意志和決心，不要認為可以在兩岸關係中，去鑽空子，不要去所謂的『試探大陸的底線』，大陸的底線非常清楚，對於『台獨零容忍』。」

劉匡宇說道，「二是，歷次解放軍對台軍演，都是展示對於能力上不斷地向前推進，也是對「挺台獨」勢力有效的抵制能力和手段展示。」

▲中國海警環台巡航管控示意圖。（圖／翻攝自中國海警）

劉匡宇指出，在過去幾次的圍台軍演中，非常明顯地向台灣所謂的「中線」、「生命線」的空間，不斷地進行擠壓，向台軍方不斷逼近，以表示出，大陸方面認為，「台獨」的荒謬及不認同。

他最後指出，今年，遏止「獨」的制度性做法和實務性做法，是大陸方面現在重點鋪陳的領域，「未來，大陸針對『台獨』分子的挑釁，會有更多依法遏『獨』的政策，隨著具體案件、案例的落實，將對『台獨』分子形成強大的震懾力。」

報導指出，解放軍今早宣布，「聯合利劍-2024B」演習範圍針對「台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東」，本次演習範圍少了金門和烏坵嶼。稍早福建海警也宣布，組織艦艇編隊前往東引和馬祖巡航。