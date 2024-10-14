韓媒高度關注解放軍「圍台軍演」　曝光航母遼寧號目的：阻斷美援

▲解放軍派航母遼寧號出現在台灣東部的西太平洋海域。（資料照／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

我中華民國總統賴清德於雙十國慶演說強調兩岸互不隸屬，尤其「北京無權代表台灣」，引發北京當局強烈反制，解放軍東部戰區今（14）日宣布在台灣周邊海域進行「聯合利劍-2024B」軍演，消息一出震驚國際。對此，南韓媒體引述分析，指出解放軍派出航母遼寧號，可能為的就是要封鎖美軍援助。

南韓媒體《韓聯社》引用香港《明報》的消息，指出在北京當局宣布解放軍東部戰區展開圍台「利劍軍演」之際，中國航空母艦遼寧號正在朝向台灣東部海域的西太平洋，而遼寧號昨（13）日才從台灣與菲律賓之間的巴士海峽通過，而台灣軍方認為遼寧號可能會行經台灣附近。

《韓聯社》指出，中國人民解放軍動員陸軍、海軍、空軍、火箭軍展開圍台「利劍軍演-2024B」，此時航母遼寧號引領相關艦隊出現在台灣東部海域，有可能是預想一旦戰事爆發，可以藉由航母阻斷來自美國等外國勢力的對台援助，且由於在圍台軍演的過程當中動員航母參加，畢竟不太尋常，因此吸引外界關注。

▲解放軍展開圍台軍演，距離台灣「愈來愈近」。（圖／翻攝微博《央視新聞》）

《韓聯社》提到，賴清德在雙十演說時曾經指出，「中華民國已經在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」，引發中國外交部發表聲明強烈反對，表示賴清德變換花樣販賣「台獨」謬論，暴露冥頑不靈的「台獨」立場。

南韓媒體《紐西斯通訊社》則指出，距離上一次解放軍展開圍台軍演，是賴清德今年5月20日宣誓就職總統後的5月23、24日，而先前2022年8月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍也曾展開大規模圍台軍演，而報導裡則引用台灣媒體《聯合報》的分析，認為解放軍距離台灣「愈來愈近」。