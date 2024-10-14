北韓「最快今日」開炸！　南韓曝最新動向：一旦挑釁將嚴懲

▲從南韓京畿道坡州市，望向對面北韓的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）動作頻頻，自從去年其最高領導人金正恩提出「兩國論」主張後，便開始在南北韓邊境進行「要塞化工程」，並於本月9日對外宣布證實，不僅埋設地雷、興建反戰車圍牆，更陸續拆除連結南北韓的慶義線、東海線鐵路的路燈。南韓軍方指出，北韓目前正準備炸毀鐵軌與道路。

根據南韓《韓聯社》、《News1》，南韓軍方消息人士今（14）日指出，自從北韓軍方總參謀部發表「要塞化」相關談話以後，目前正展開疑似為拆除慶義線、東海線等連結南北韓的鐵軌與道路之相關準備作業，且有可能最快將於今天進行，「我軍（南韓）正高度關注北韓軍方的動向，執行保護我軍士兵與國民之安全保護作戰。」

南韓聯合參謀本部公報室長李成俊（音譯）在例行記者會上針對相關問題表示，「我們發現北韓正準備炸毀（慶義線、東海線）鐵軌與道路，他們在道路設置隔板，並在隔板後方進行相關作業。我方研判，北韓可能在慶義線、東海線進行示範爆破工程，甚至可能發起小規模的挑釁行動。對此，軍方正嚴面戒備。」

李成俊表示，「（爆破作業）最快可能將在今天以內進行，我們認為北韓可能會照先前所述進行爆破作業。一旦北韓發起挑釁行動，則我方（南韓）將以自衛之立場強烈嚴懲。」

據悉，其實北韓從去年11月起就展開相關作業，透過在道路周圍埋設地雷、拆除路燈與鐵路等方式，來達成「物理性阻斷」南北韓之間的陸路連結。南韓聯和參謀議長金明秀本月10日在國會接受國政監察時便公開南韓軍方掌握的相片，指出北韓從8月起就封鎖慶義線與東海線。