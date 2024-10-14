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日媒也關注解放軍「圍台軍演」！　共同社：對賴清德施壓

解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝。直播40萬人觀看。（圖／翻攝《央視新聞》）

▲解放軍今晨宣布圍台軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者王佩翊／編譯

解放軍東部戰區14日早上宣布，將以台灣為中心展開大規模聯合軍事演習「聯合利劍-2024B」，陸、海、空軍以及火箭軍都將共同參與，而這也被視為是繼5月以來再次加強對台的軍事施壓。東部戰區發言人指出，此次演習是為了震懾「台獨勢力」。而日媒也報導，解放軍演習是在對總統賴清德雙十國慶中提到的兩岸互不隸屬、「北京無權代表台灣」等言論進行反制。

根據《讀賣新聞》、《共同社》報導，解放軍東部戰區14日上午宣布，將以圍台形式，展開陸海空軍的聯合軍演「聯合利劍-2024B」。不僅如此，還會動員戰略導彈部隊的火箭軍，從台灣海峽以及台灣的北部、南部、東部等多個方向進行演習。演練內容包括海空力量的戰鬥演習，模擬港口及海域的封鎖行動。

總統賴清德在雙十國慶演說上提到，「中華人民共和國無權代表台灣」的立場。而這一言論也被認為是對北京當局「一個中國」政策的直接挑戰。日媒報導稱，自賴清德上任以來，中國大陸就一直對台獨派的民進黨政權持續增加軍事壓力。

對此，東部戰區發言人強調，此次聯合軍演是「維護國家主權和統一的正當行動」，但並未透露演習的具體持續時間。

對於解放軍的行動，我國防部14日隨即發表強烈譴責聲明，聲明中提到，這是「不理性的挑釁行為」。國防部強調，目前已經派遣適當的部隊應對，以實際行動捍衛民主與自由。

值得注意的是，解放軍早在今年5月賴清德總統剛上任後不久，就發起針對台灣的大規模軍事演習。

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