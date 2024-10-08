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蘋果未發表MacBook遭提前曝光？俄千萬YTR偷跑開箱　外觀規格曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

據傳蘋果將在今年再度舉辦發表會，公開全新MAC 陣容，但就在7日有俄羅斯千萬級的YouTuber 曝光自己已經拿到搭載M4晶片 MacBook Pro，並在13分鐘的影片中詳細公開各項細節，讓不少粉絲驚訝直呼，「這都可以先拿到，到底怎麼做到的？」

▼俄國YTR搶先開箱M4 MacBook Pro。（圖／翻攝自 Wylsacom YouTube頻道）

▲▼

根據最近盛行的傳聞，蘋果將在10月底舉辦發表會，公開搭載M4晶片的Mac系列陣容，替即將迎來的蘋果AI預熱，對此，7日就有千萬訂閱的YTR頻道「 Wylsacom 」以「在蘋果發表會前搶先公開」為題，揭露即將上市的M4晶片 MacBook Pro詳細內容。

對此，在外盒上寫道MacBook Pro除了搭載M4晶片外，同時配備了512GB 存儲空間、16GB 內存、三個Thunderbolt 4 接孔、一個HDMI 、一個SD 卡插槽以及MagSafe 磁吸充電和10核心GPU，相較於M3晶片的8核心CPU有所升級。

而根據《彭博社》，全新系列的MacBook系列將在11月上市，如果與YouTuber的偷跑開箱來看，或許真的是「意外拿到」也不一定。

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