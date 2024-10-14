彭啓明：碳費開徵低「企業不會太痛」　對房價、電費衝擊不大

▲環境部長彭啓明到立院進行碳費專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

我國碳費費率上周拍板，外界憂心徵收碳費後將導致綠色通膨，造成房價、電費漲價。環境部長彭啓明今（14日）表示，台灣碳費開徵選擇比較低的方案，對鋼鐵、水泥等產業衝擊不大，房地產大老說房價會漲5至10%是完全錯誤的訊息，經過細算衝擊不到0.1%，而台電要繳的碳費大概數億元，對成本影響有限，不會因為碳費而提高電價。

我國碳費費率上周拍板，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案50元，或B方案100元；碳費明年5月底前試申報，後年正式收費。

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環境部長彭啓明今赴立院衛環委員會進行「台灣的碳費收費標準決議」專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪指出，碳費穩健上路最重要，所以初期選擇比較低的費率，且收碳費不是為了增加稅收，而是全球必須走的趨勢，初期設計要讓企業願意轉型，轉型要有誘因，這樣繳交碳費的痛苦不會那麼大。

彭啓明指出，先前有房地產大老公開喊話，徵收碳費後因鋼筋、水泥原物料成本，房價會漲5至10%，這完全是錯誤的訊息，據環境部估算只會衝擊不到0.1%，也有很多房地產業者聲援，其實碳費對原物料衝擊不大；至於台電也不會因為繳交碳費把成本轉嫁給消費者。

碳費費率出爐，不只產業界憂心，經濟部也罕見公開表示遺憾。彭啓明回應說，瞭解經濟部為產業發聲的立場，但經濟跟環保本來就會有一點不一樣，這次碳費也特別考量產業需求，盡量拉到特別低，相較於日本、韓國，台灣碳費價格在亞洲還算是偏低的，雖然產業界都希望不要有痛，但這次徵收碳費，「就像針扎一下下的感覺」，且一般費率和優惠費率差異很大，就是為了鼓勵企業願意減碳。

針對環保團體批評碳費起徵價太低、優惠費率太廉價，彭啓明表示，低費率是希望讓企業從「不要那麼痛開始」，企業減碳成本其實比要繳交的碳費還高，環境部努力維持一個平衡點，但也坦言環境部做這件事沒有人滿意，但這件事對地球是有貢獻的，也是世界趨勢，台灣是亞洲第六個推動的國家，現階段穩健上路最重要。

另有媒體提問，是否因為沒有使用核能，碳費漲價才會沒完沒了？彭啓明回應，碳費與核能沒有關聯，雖然核能可以減少部分碳排，但整體影響不大。