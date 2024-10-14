開戰以來最慘烈！真主黨無人機「襲以色列基地」　以軍4死、60傷

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩真主黨13日晚間對以色列中部賓亞米納巿（Binyamina）一處軍事基地發動無人機襲擊，造成4名以色列士兵死亡、超過60人受傷，而這也是自衝突爆發以來，造成以色列死傷人數最多的襲擊之一。

根據CNN報導，以色列國防軍（IDF）證實，真主黨發射的一架無人機擊中位於賓亞米納巿附近的一個軍事基地，造成4名以色列士兵死亡、超過60人受傷，其中7人傷勢嚴重。

在此之前，黎巴嫩真主黨聲稱，「對海法巿（Haifa）以南賓亞米納的一處訓練營出動一個攻擊無人機中隊，藉以回應猶太復國主義者的攻擊。」

▲黎巴嫩真主黨13日晚間對以色列中部賓亞米納巿發動無人機襲擊。（圖／路透）



儘管以色列的防空系統通常相當敏銳，但在此次襲擊發生時，賓亞米納巿地區並沒有發出任何警報，這引發對以色列防空系統的質疑。

真主黨指出，他們向以色列北部的納哈里亞（Nahariya）和阿卡（Acre）等城鎮發射了數十枚火箭，藉此引發以色列的空防系統，同時出動無人機，「這些無人機突破了以色列的防空雷達，沒有被偵測到，並成功抵達戈蘭旅（Golani Brigade）在賓亞米納巿的訓練營。」

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，軍方將調查這架無人機是如何在未引發警報的情況下突破防線的。

以色列國防軍已對黎巴嫩四分之一的領土發布撤離命令，並從四個不同的國防軍師團調派部隊到邊境區域，同時繼續進行強烈的轟炸行動。隨著以色列加強對真主黨的攻勢，自9月16日以來，已有超過1500人在黎巴嫩喪生，超過8000人受傷。