罕見！美軍向以色列部署薩德、增派100官兵　強化以軍防空能力

▲薩德能夠打擊射程150到200公里的目標，可用於摧毀短程、中程彈道飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國五角大廈13日宣布，美國將向以色列部署終端高空防衛系統（THAAD，即薩德反飛彈系統），並增派操作該系統的100名官兵。這是自以哈戰爭2023年10月7日爆發以來，美國首度向以色列部署美軍，總統拜登表示，此舉是為了保衛以色列。

紐約時報、路透等報導，美國國防部長奧斯汀已在拜登的指示下，授權部署薩德系統。國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）指出，美軍此舉旨在強化以色列防空能力，展現出美國對保衛以色列以及保護在以色列美國人免受伊朗進一步彈道飛彈攻擊的堅定承諾。

美國高階軍事官員13日稱，至少需要一周時間才能把新系統與必要兵力部署至以色列。不過此舉也會讓操作薩德反飛彈系統的美軍成員，更加接近當前中東不斷擴大的軍事衝突。

薩德能夠打擊射程150到200公里的目標，可用於摧毀短程、中程彈道飛彈。一套薩德系統通常需要100名士兵才能操作，有6個架在卡車上的發射裝置，每個發射裝置有8個攔截器，還有一個強大雷達。

路透指出，考量到以色列自身軍事能力，美軍在軍事演習之外向以色列部署軍力的情況極少見。近期數月，當以色列遭受伊朗攻擊時，美軍會派遣在中東地區的軍艦與戰機協防，但這些軍力並不駐紮在以色列境內。