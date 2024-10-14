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北韓人民被激怒了！官媒曝光無人機傳單內容：癡肥金正恩戴名錶

▲▼北韓聲稱，無人機綁著空飄傳單，8日晚間出現在平壤上空。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓聲稱，無人機綁著空飄傳單，8日晚間出現在平壤上空。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）軍事動向不斷，繼9日宣布將在邊境實施「要塞化」工程，拆除連結南北韓的鐵軌與道路後，近來更透露首都平壤遭來自南韓的無人機侵入、空飄反體制傳單，並表示已指示前線8個砲兵旅做好備戰狀態。從北韓公開的相片來看，此次反體制傳單可能是瞄準金正恩父女。

根據南韓《朝鮮日報》，最近北韓可謂是動作頻頻，首先是北韓外務省於11日晚間發表「重大談話」，聲稱南韓派遣無人機侵入平壤上空、空飄反體制傳單後，金正恩的胞妹金與正透過談話以嚴厲口吻威脅南韓，而北韓國防省更表示前線的8個砲兵旅已於昨（13）日晚間8時達成「完全武裝」狀態，隨時準備進行射擊。

▲▼北韓官媒公開無人機所空飄的反體制傳單內容。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓官媒公開無人機所空飄的反體制傳單內容。（圖／翻攝自朝中社）

北韓聲稱，本月3日、9日、10日的晚間連續遭到無人機入侵，其公開從朝鮮勞動黨位於平壤總部上空所拍攝到的無人機相片，相片中顯示的無人機並非中國民間較容易購得的螺旋槳式無人機，而是民間較難以購得的機型，儘管從南韓往返北韓平壤的距離是300公里，然而目前南韓軍方擁有的無人機「RQ-101遊隼」（Night Intruder-300）航程卻只有200公里。

北韓也持續透過可供一般民眾閱讀的黨務機關報《勞動新聞》發表對於南韓無人機入侵平壤的憤怒，今（14）日上午發行的第一頁便刊載金與正13日晚間抨擊南韓國防部的談話，呼籲「韓國軍方流氓」停止輕舉妄動的行徑，而第二頁則以「朝鮮（北韓）人民激怒了」為標題，燃起即將對南韓展開報復的鬥志。

北韓《勞動新聞》將兩韓緊張情勢升溫的主因歸咎給南韓，呼籲「韓國軍方流氓」在「南側國境地帶」展開的「玩火行為」，在核武戰爭之導火線上激起火花。

▼金主愛陪同視察導彈發射時，疑似身穿法國名牌迪奧的外套。（圖／VCG）

▲▼金正恩16日帶著二女兒金主愛一同前往平壤順安視察火星-17型試射。（圖／CFP）

▲▼金正恩過去也曾在公開場合配戴瑞士名錶。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩過去也曾在公開場合配戴瑞士名錶。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

南韓《朝鮮日報》分析北韓官媒所公開的反體制傳單內容，雖然照片中部分以馬賽克等模糊處理，不過還是可以辨識出部分字樣與相片內容，包括描述「專注吃飽的金正恩」，以及刊登金正恩戴瑞士名錶（IWC，萬國錶）、金正恩的女兒金主愛身穿法國高級名牌外套（迪奧）的相片。

南韓軍事專家們分析，北韓聲稱防空網於8日「三度」遭到滲透，尤其無人機侵入首都平壤空飄反體制傳單，此點正凸顯出北韓領導高層的極度不安與危機意意識，將南韓透過無人機空飄反體制傳單的行動視為威脅。

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