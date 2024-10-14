黃國昌嗆：不管基於任何理由　中共憑什麼對台發動軍演？

▲立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

雙十國慶上週才結束，中國大陸解放軍今（14日）展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，聲稱是對台獨分裂勢力行徑的強力震懾。民眾黨團總召黃國昌今在記者會上連兩度痛批，不管基於任何理由，「中共憑什麼對台灣發動軍事演習？」總統賴清德國慶文告內容如何，這是台灣民主程序，跟老共沒什麼關係。

民眾黨團14日上午召開「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會，會後被問到有關解放軍展開圍台軍演，就在總統賴清德發表國慶演說、前總統蔡英文訪歐之際？黃國昌回應，賴清德在國慶日發表的文告內容如何，這是台灣民主程序，台灣民眾在民主體制下自然而然要接受內部民意考驗、檢驗跟批判，「跟老共沒什麼關係」。

黃國昌批評，「我不知道真正理由是什麼，但不管基於任何的理由，中共憑什麼對台灣發動軍事演習？中共憑什麼對台灣發動軍事演習？你這樣武力挑釁，只會讓兩岸關係越來越糟糕，只會讓台灣人民越來越討厭老共，透過這樣子恫嚇的方式，是沒辦法贏得台灣人民信任跟尊重」。

黃國昌說，「立院民眾黨團呼籲，老共、中共、北京、中華人民共和國，看你喜歡怎麼稱呼他，不要再做這種傷害兩岸彼此之間和平的事情。」而民眾黨團立場向來都一樣，絕對反對也嚴厲譴責中共任何軍事挑釁的行動，兩岸彼此之間有很多牽涉到兩岸福祉相關的事情，應該本於善意多溝通，片面行動去提升兩岸緊張狀態，這是任何人都不樂見的事情。