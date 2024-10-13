哈瑪斯密謀911式攻擊以色列　向伊朗討5億美元、要求培訓戰士

▲加薩不斷受到以色列襲擊轟炸。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯大舉入侵以色列引爆戰火至今屆滿1年，華盛頓郵報揭露以軍在加薩尋獲的59頁阿拉伯語文件，早在2021年，哈瑪斯致函伊朗要求5億美元資金、協助培訓1.2萬名哈瑪斯戰士並提供裝備，且哈瑪斯手中握有1.7萬張以色列境內的衛星影像與照片，計畫鎖定特拉維夫摩天大樓發動911式攻擊。

▲以色列第二高樓摩西阿維夫塔。（圖／達志影像／newscom）

這59頁阿拉伯語信件與計畫文件僅占以軍所尋獲數千份紀錄的一小部分，審查相關文件的以色列安全官員直說，「哈瑪斯是決心要把以色列和猶太人從地圖上抹去，設法把伊朗拖入直接衝突」。

哈瑪斯向伊朗討5億美元 放話「2年摧毀以色列」

哈瑪斯加薩領導人辛瓦（Yahya Sinwar）2021年致函給伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）等多名伊朗高層的信中，強烈呼籲提供額外財政與軍事支持，承諾若獲伊朗支持，可在2年內徹底摧毀以色列。在這封信中，辛瓦並未提及要以何種方式摧毀以色列。

▲哈瑪斯加薩領導人辛瓦致函伊朗多名高層，要求提供財政與軍事支援。（圖／達志影像／美聯社）

多戰線攻擊以色列 目標鎖定摩天大樓

另外，2022年一份36頁簡報列出多戰線攻擊以色列的計畫，目標範圍涵蓋軍事指揮中心至購物商場，包含地圖、照片、示意圖，描繪出哈瑪斯戰士針對以色列目標的行動及可能攻擊順序。簡報的內容來自大型資料庫，此資料庫有超過1.7萬張的照片，從以色列城市衛星影像、無人機拍攝到的以色列地景，到社群媒體流傳的畫面都有，有的是以軍空軍基地與軍事設施的排列布局，也有本古里安國際機場商業航班飛行路徑圖。

其中一個計劃是鎖定特定地標發動攻擊，目標為以色列第二高樓、70層樓的摩西阿維夫塔（Moshe Aviv Tower）與阿茲列里中心（Azrieli Center）。內容提到，以色列國防軍總部大樓就在附近，若高樓倒塌就有可能摧毀軍事設施。

不過哈瑪斯認為，利用以色列鐵路系統似乎更加實際，把列車改造成移動炸彈並在最大城市引爆，或是把車輛改裝成可在軌道上行駛，把漁船打造成為高速攻擊船隻，載運戰士與炸藥進入以色列港口。另有提案建議以古代馬車的形式進攻，3人共乘一輛戰車，1人駕駛、2人開火射擊，兼具聲音小、輕便的優點，輕鬆越過崎嶇地形。

針對相關傳聞，伊朗駐聯合國代表團並未回應具體指控，但指責以色列散播假消息。哈瑪斯高階成員奈姆（Basem Naim）拒絕針對信件內容發表評論。