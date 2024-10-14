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美國宣布：對以色列部署薩德反飛彈系統　幫助以軍攔截伊朗飛彈

▲▼美軍成功測試使用「薩德」攔截中程導彈,THAAD。（圖／路透社）

▲美軍研發專門攔截短程和中程導彈的薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／路透社，下同）

文／中央社

美國國防部今天表示，將對以色列部署一套終端高空防衛系統（THAAD，即薩德反飛彈系統）及有關的美國軍事人員，以協助這個盟友自我防衛潛在伊朗飛彈攻擊。

法新社報導，美國國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）在聲明中表示，伊朗於4月13日及10月1日史無前例攻擊以色列後，在總統拜登指示下，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）「批准對以色列部署一套終端高空防衛系統砲組及有關的美國軍事人員，幫助增強以色列空防」。

賴德說：「這項行動凸顯美國在防衛以色列和保護在以色列的美國人不受來自伊朗任何進一步彈道飛彈攻擊一事上，堅若磐石的承諾。」

THAAD（薩德）是美國陸軍研發的一款攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統。（圖／路透社）

美聯社報導，美國提供以色列的這套薩德反飛彈系統將會從何處移交目前仍不得而知。去年10月7日以色列遭到巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）突襲後，美國已於去年底對中東部署一套這種系統和額外的愛國者防空飛彈系統，增強美軍的區域防衛能力。

賴德同時表示，美國2019年曾對以色列提供一套薩德用於訓練。

薩德被認為是愛國者的補充系統，能夠打擊射程150到200公里的目標，可以對更廣闊區域進行防衛。

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