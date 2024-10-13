聯合國駐黎巴嫩維和部隊第5人受傷　接受手術取出子彈

▲先前已有4名聯黎部隊成員受傷，第5名傷者接受手術取出子彈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列近期朝聯合國駐軍開火，依據聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）12日的說法，至今已有第5名士兵在黎巴嫩南部受傷。

BBC報導，這名士兵11日晚間在黎巴嫩南部納古拉（Naqoura）的總部受傷，因為當時附近出現軍事活動，聯黎部隊聲明提到，此人事後在納古拉醫院接受手術，取出子彈，所幸目前情況穩定。另外，拉米亞（Ramyah）村落11日晚間受到砲擊爆炸影響，建築物嚴重損壞。

先前已有4名聯黎部隊成員受傷，2名印尼籍士兵10日因以軍坦克朝哨塔開砲從塔上墜落受傷，2名斯里蘭卡籍士兵則是在11日受傷。

針對11日的事件，以軍已承認，稱是以色列士兵因發現威脅才開火，將以最高層級進行調查。針對10日的事件，愛爾蘭國防軍參謀長克蘭西（Sean Clancy）認為，坦克砲彈直接射中哨塔，「從軍事角度來看，這並非偶然行為」。

以色列軍方先前已敦促聯合國維和部隊離開，撤至距離邊境至少5公里的地方。但聯黎部隊發言人12日表示，決定留守邊境地區。現階段約有1萬名來自50國的維和部隊成員與800名文職人員駐紮在黎巴嫩，自1978年以來，就在利塔尼河（Litani River）與聯合國承認的以黎邊境「藍線」（Blue Line）之間的區域巡邏。