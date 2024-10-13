九族文化村秋季限定部落花季登場　11／24前假日下載憑證享優惠

▲九族文化村推出秋之盛典活動，打造部落花季。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村繼櫻花祭、紫戀薰衣草之後，即起推出第三個主題花季「部落花季－秋之盛典」，為期2個月，主打纜車、部落，並由吉祥物山豬「Kiki」帶遊客走進山村的祕密花園，打造獨特的浪漫秋季氛圍，並重新定義部落、生活美學與文化旅行的新玩樂方式。

九族文化村表示，秋天的天氣型態很適合出遊，這次「部落花季活動並不以特定的花海為主題，但精選適合秋天的各色花卉，透過族人巧手布置，將原住民部落區老房舍布置成花園，加上潺潺小溪和裊裊炊煙，處處充滿生活美感。

可愛的山豬「Kiki」也擔任「部落解說員」，將在纜車內與遊客一同互動、領頭逛花園；琉璃珠工坊並設有山豬娃娃的商品專櫃，還將舉辦山豬捏陶、草編花環等系列活動，讓遊客感受秋季花卉魅力時，也能留下獨一無二的專屬紀念品；九族廣場於活動期間則每日推出盛大表演節目，排灣族並加碼安排節慶表演「五年祭大進場」，以餘音繞樑的古調和震撼的勇士舞蹈，帶出「刺福球」祈福儀式，邀請遊客參與體驗。

▲▼九族文化村打造部落花季。（圖／九族文化村提供）

布農族的石板烤肉餐廳也配合推出秋天限定的新菜單，除竹筒飯、石板烤肉，還有滿滿秋天風味的「芋頭香菇炊飯」套餐、結合民族香料燒烤的「馬告香草烤雞排」套餐、濃郁的山味南瓜濃湯，和象徵豐收的「tai」山芋頭、紅豆藜麥飯。

九族文化村經理黃瑞奇說明，「部落花季—秋之盛典」活動已從本周末展開、將持續到12月中旬，正逢日月潭花火音樂自行車嘉年華系列活動期間，遊客可善用永續獎勵，安排白天到九族文化村玩樂、晚上到日月潭看嘉年華煙火：到11月24日之前的假日，到九族官網下載優惠憑證，就可以購優惠價（出示憑證九族780元、日月潭纜車只要300元）入園， 10月底前的平日也可加入南投國稅局line官方帳號上的雲端發票，獲得九族和日月潭纜車的電子優惠券、優惠價入園，更多詳情請上網查詢：https://www.nine.com.tw/。