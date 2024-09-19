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台東「蝸牛小米粽」奪3命！親友守靈也中毒　患者最新情況曝光

▲▼ 蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲婦人自製的蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落18日爆發集體中毒案，釀成3人死亡、9人送醫。警方初步調查，中毒的患者都曾吃過83歲劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，且食用後均於2、3個小時內就出現症狀，懷疑可能是農藥中毒，目前仍在化驗中。收治患者的台東馬偕、東基醫院今(19日)表示，患者經治療後目前生命狀況皆已趨於穩定。

台東馬偕表示，昨收治4名中毒個案，現仍在加護病房持續觀察治療，其中66歲的楊女、45歲的新男、7歲的田姓男童等3人意識清楚，生命徵象穩定；另59歲的楊姓患者昨到院時情況危急，經治療後已經有所改善，目前情況穩定。

東基急診室也回應，昨留觀的2位病人已經返家，另一名插管治療的40歲女患者目前仍在加護病房，其意識清楚，狀況穩定。

警方調查，整起中毒案件起因為劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，劉婦因近中秋，循傳統在小米粽中包入蝸牛、豬肉、竹筍、血桐葉等，隨後劉婦自己先行食用，不久即出現中毒症狀送醫，但在到院前即無心跳，搶救後宣告不治。

起初家屬以為劉婦是因年邁病逝，因此在親友前來治喪守靈期間，端出劉婦生前包的小米粽分食，未料隨後多名親友即出現嚴重不適症狀，包括劉婦這起案件共造成12人中毒送醫，其中3人不治死亡。目前警方已將小米粽檢體送驗，由於中毒症況來得又急又快，專家推測可能是農藥惹禍，但詳細原因為何，仍待進一步化驗才能釐清。

▲▼台東原住民部落蝸牛小米粽食物中毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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